Cote d'Ivoire: Recherche scientifique/Master en entomologie - Deux étudiantes ivoiriennes remportent les prix d'excellence Foua Bi

Deux étudiantes ivoiriennes, Bire Nandy Yasmine et Konan Affouet Nina Gertrude, sont les récipiendaires de la première édition du Prix d'excellence Foua Bi des meilleurs projets de Master en entomologie. La remise des distinctions s'est déroulée, le mercredi 4 août, à l'Ufr Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, en présence de plusieurs personnalités.

Dr Goïta Insiata Ouattara, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au nom du ministre Adama Diawara, a salué l'initiative de la Société entomologique de Côte d'Ivoire (Seci).

Pour elle, l'institution d'une telle distinction aidera à immortaliser un grand maître, le Pr Foua Bi Kouahou, entomologiste, membre du domaine des sciences naturelles, décédé le 24 avril à Abidjan et à créer « une saine émulation » dans le milieu estudiantin. « Il faut des locomotives pour tirer notre système vers le haut », dira-t-elle.

Avant elle, le doyen de l'Ufr, Pr Essetchi Paul Kouamelan, tout en encourageant les récipiendaires, les a invitées à toujours demeurer des leaders dans leurs domaines respectifs. Le président du Bureau exécutif national de la Seci, Pr Koua Hervé, a, quant à lui, exprimé sa reconnaissance aux bailleurs qui ont notamment accompagné le projet et surtout mis à disposition un fonds pour le prix.

Le secrétaire général de la Seci, Dr Adja Akré Maurice, en a profité pour lancer la deuxième édition de ce prix. Le dépôt des dossiers se tiendra du 1er décembre 2021 au 15 mars 2022. Les résultats seront publiés début mai 2022 et la remise du deuxième prix au milieu du même mois.

Les lauréates de l'édition 2021 remplissaient les conditions qui sont, entre autres, la présentation d'un projet pertinent ayant un intérêt social et économique et en relation avec les insectes (insectes et santé, insectes et agriculture, insectes et alimentation) et l'alimentation du bétail.

Bire Nandy Yasmine est étudiante en Master au Centre d'entomologie médicale et vétérinaire (Cemv) de Bouaké et Konan Affouet Nina Gertrude en Master à l'Université Nangui Abrogoua (Una) à Abidjan.

Elles recevront un montant d'un million de FCfa chacune.