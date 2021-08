Cote d'Ivoire: Pain composé/Révision de la norme NI380 - CODINORM rassure sur l'état d'avancement des travaux

Au cours du Conseil des ministres du 21 juillet 2021, le gouvernement ivoirien avait pris une résolution portant sur la révision de la Norme Ni380 2003 concernant la baguette de pain. Et ce, avec l'insertion des céréales locales dans le pain composé.

Le directeur général du commerce intérieur, Koizan Kablan Aimé et la Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), Dr Ranie-Didice Bah Koné, étaient dans les locaux de l'Association ivoirienne de normalisation (Codinorm), ce jeudi 5 août 2021, pour s'assurer que cette mesure gouvernementale était prise en charge. Et surtout s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur la révision de la Norme Ni380. « Nous sommes venus pour non seulement connaitre l'état d'exécution de cette mesure mais également pour dégager les perspectives en termes de chronogramme pour pouvoir rendre compte au gouvernement des délais auxquels nous pouvons nous attendre à ce que la norme soit révisé selon les orientations du gouvernement », a indiqué M. Koizan Kablan.

Sur le pain, a-t-il rappelé, la Côte d'Ivoire a homologué depuis 2018 des normes sur le pain composé. « L'enjeu pour nous était de démontrer qu'il était possible d'intégrer des céréales locales dans la fabrication du pain. La proportion qui a fait l'objet de recherche et de validation est 15% pour le maïs et 85% de blé. Vous avez la farine de manioc qui est tout à fait valable pour fabriquer du pain dans les mêmes proportions », a fait savoir M. Boka. Avant d'indiquer que ce travail est achevé. « Nous avons mis cette norme en révision pour prendre en compte le retour d'expérience de l'ensemble des opérateurs économiques. Nous avons tenu la toute première réunion, il y a deux semaines. Nous comprenons par ailleurs qu'il y a urgence en la matière », a-t-il indiqué. A l'en croire à cette première rencontre il n'y a pas eu d'objection particulière sur la validation de la formulation 15% céréales locales et 85% de blé dans la fabrication du pain en Côte d'Ivoire. Et de préciser que la normalisation étant un processus, le gouvernement veut s'assurer que toutes les parties prenantes ont bien pris part aux travaux de révision, et que tous ont validé et confirmer l'ensemble des paramètres qui ont été définis. Par la suite cette norme ira en homologation au comité ivoirien de normalisation.

Pour Dr Ranie-Didice Bah Koné, Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, la mesure portant sur la révision de la norme NI est importante parce qu'elle rentre dans notre stratégie globale, de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire... « Cette stratégie qui est importante vise à nous mettre à l'abri de toutes les variations qu'on peut voir au niveau international », a-t-elle affirmé. Sur les huit mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, elle a souligné que certaines sont déjà effectives. Il s'agit de la tenue des rencontres sectorielles avec les différents acteurs économiques. D'autres comme le plafonnement des prix sont en cours d'exécution.

Mandaté par l'Etat de Côte d'Ivoire le Cnlvc a un droit de regard sur la matérialisation de la révision de la norme NI sur le pain.

Pour rappel, Codinorm a en charge l'élaboration des normes dans tous les secteurs d'activité (agriculture, bâtiment, génie civil, etc.) en Côte d'Ivoire.