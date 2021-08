Cote d'Ivoire: Embellissement des grandes artères - Plantes, fleurs, gazon... et Abidjan devient beau!

Hier au Plateau, il est environ 8 h 45 min, la file de véhicules est impressionnante sur le boulevard lagunaire. Les vrombissements des moteurs et les gaz d'échappement convainquent de l'intensité de la circulation sur ce tronçon. Dans ce ballet d'engins roulant à vive allure, des palmiers, des fleurs, du gazon... attirent l'attention des curieux.

Il s'agit d'espaces rénovés sur les trottoirs et aux abords de la route. Ils présentent une fière allure dans cette commune de référence. Oula Jacques, agent de sécurité à l'immeuble Djékanou, découvre avec émerveillement ces fleurs. « Ça fait du bien. Ça donne déjà une bonne image à notre pays, surtout que le Plateau, c'est le centre des affaires, où tout le monde vient vaquer à ses occupations. C'est surtout la nuit quand on voit la lumière installée à l'intérieur des fleurs, c'est très agréable à voir », apprécie-t-il l'apparition de ces fleurs.

Mais selon lui, ce qui est digne d'intérêt, c'est d'étendre le projet à tout le pays. « Félicitations à ceux qui ont eu l'idée de cet embellissement. Mais il faut étendre le projet à toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il y a Bouaké, Daloa, Divo... », suggère-t-il. Si notre interlocuteur se réjouit de l'embellissement de la commune, il souhaite que ces espaces rénovés ne fassent pas l'objet de vandalisme.

« Tout le long du boulevard lagunaire, la lumière est juste sur un côté. Il serait intéressant que la lumière soit allongée dans toutes les fleurs et qu'on y mette la sécurité. Parce que souvent, il y a des voleurs qui viennent enlever les câbles. Il faut donc songer à installer des gens avec des maîtres-chiens pour la sécurité », préconise-t-il. La commune de Cocody est également en mode espace vert.

A la rue qui mène à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire (Sodemi), dans les encablures du Lycée technique de Cocody, il suffit juste de jeter un regard sur le panneau du ministère de l'Équipement et de l'entretien routier situé à l'intersection sur cette voie pour retrouver ce bel espace.

Des jardinières, du gazon, plusieurs variétés de plantes et des fleurs de toutes les couleurs apportent une touche de beauté aux usagers de la route et aux populations ivoiriennes. Monica N'Goran, commerciale-transitaire, une riveraine, ne prêtait pas grande attention à cet embellissement jusqu'au jour où elle a eu un rendez-vous dans les environs de la Rti. « Il m'a fallu jeter un coup d'œil sur un panneau pour que je m'en aperçoive que c'est une initiative du ministère de l'équipement et de l'entretien routier », raconte-t-elle.

Elle est alors convaincue que la verdure permet à tout citoyen de retrouver facilement cette fraîcheur d'esprit. « C'est bon de voir que la ville prend se développe. Pour nous qui avons grandi à Cocody, on voit vraiment un changement. Avant, par exemple, au niveau de la Sodemi, il n'y avait pas de fleurs. Il y a donc une évolution. Ça épanouit, ça rajeunit l'esprit. Tout ce qui est beau est agréable. On se rend compte que notre pays change au fur et à mesure par rapport à d'autres pays qui sont encore en retard. On a la possibilité de faire tout ça. C'est même une opportunité d'emploi pour certains », soutient Mlle N'Goran.

Néanmoins, elle émet une suggestion : « Je souhaite que l'État jette également un regard sur l'assainissement des caniveaux. Vers le Csp de Cocody, il y a l'eau de ruissellement un peu partout. Nous avons des ingénieurs qui peuvent régler ce problème afin d'améliorer notre cadre de vie. Il y va de l'intérêt de notre beau pays ». Paysagiste à Cersis, société chargée de réaliser ce projet, Koffi Raymond Hervé, que notre équipe de reportage a rencontré sur place, dit apprécier l'initiative du gouvernement.

Partie prenante dudit projet à travers la structure qui l'emploie, il confie que leur devoir c'est d'embellir les espaces, en créant des espaces verts. « Actuellement nous sommes chargés de l'entretien. On fait le planting et l'entretien. La société est chargée de faire l'embellissement de la ville d'Abidjan et de celles de l'intérieur du pays », confie-t-il.

A l'en croire, ils travaillent du lundi au samedi. « On a fait le planting. On fait maintenant l'entretien. S'il y a des plantes qui sont abîmées, on les remet en place, afin qu'elles soient toujours stables. Quand il n'y a pas d'entretien, elles s'abîment. Il y a souvent des voitures qui déroutent, qui abîment les plantes, quand c'est ainsi, nous sommes obligés de replanter », explique-t-il. Non sans informer que son équipe couvre la zone du Plateau et celle de Cocody. « On a également des équipes à Port-Bouet, d'autres à Adjamé », fait-il savoir.

Le boulevard Latrille, la voie de la Sodemi à l'hôtel ivoire, n'est pas en reste. En outre, sur le prolongement de l'église Saint Jean de Cocody jusqu'au siège du Pdci, ce tronçon ne laisse personne indifférent. Mais le triste constat, c'est la mauvaise attitude de certains piétons et usagers observée dans ces espaces. Certains vont jusqu'à piétiner les fleurs. C'est pourquoi, le ministère de l'Équipement et de l'entretien routier, initiateur de ce beau projet, ne cesse d'inviter au civisme les uns et les autres.

Un projet qui, selon le ministre Dr Amedé Kouakou, a été proposé par le Chef de l'État, Alassane Ouattara. « Habituellement le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Nous avons donc été interpellés par le Chef de l'État qui a souhaité que nos routes soient beaucoup plus belles. Aujourd'hui dans tous les projets importants que nous entreprenons à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement et qui prend en compte des passages piétons qui sont très souvent en pavé colorés et aussi des plantings d'arbres, de fleurs, tout ça pour donner une autre allure aux différentes villes », confie-t-il.

Ajoutant qu'en plus de la ville d'Abidjan, le Président de la république souhaite qu'il travaille sur les villes secondaires. A ce jour, les communes bénéficiaires du projet sont le Plateau, le boulevard lagunaire, la Place de la République, Cocody, le boulevard de France, le boulevard La-trille. En tout cas, c'est beau à voir et ça donne envie de vivre à Abidjan et ses communes bénéficiaires de ces projets d'embellissement.

Veiller à l'entretien de ces espaces

Autrefois laissées pour compte, certaines grandes artères de la capitale économique ivoirienne connaissent un embellissement aujourd'hui. Grâce à la verdure qui renaît peu à peu, les communes touchées par ce projet de reverdissement présentent une fière allure. Incontestablement, elles sont citées aujourd'hui comme de bons exemples, au regard de la métamorphose réalisée sur ces voies de grandes affluences.

Une initiative du ministre de l'Équipement et de l'entretien routier, Dr Amedé Kouakou, qui, pour maintenir le cap, a à travers le Projet de transport urbain d'Abidjan (Ptua), a fait récemment un don de matériel au service Parcs et jardins du district d'Abidjan. Cela, dans le cadre du projet des aires de repos, parcs et aménagements paysagers.

Il s'agit donc d'utiliser ce matériel à bon escient, mais aussi d'être très regardant sur la question du suivi et de l'entretien de ces espaces rénovés et redevenus beaux.