Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Coucou » de Do Akongo

Guitariste et auteur-compositeur talentueux, Do Akongo figure parmi les héros dans l'ombre de la musique congolaise moderne. Sa chanson « Coucou » fait partie des œuvres majeures qui ont marqué la fin des années 80.

Ce morceau est sorti en 1989 sur l'album « Elle et Moi » de Koffi Olomidé. Paru grâce à l'impulsion des éditions Kaluila, l'opus voit le jour en format disque vinyle 33 tours, sous la référence KL 031. Bon nombre de personnes pensent que c'est un titre de Koffi Olomidé. C'est ce dernier qui, par sa voix et son style, l'a hissé dans les hautes sphères de la notoriété.

Il s'agit d'un homme rongé par l'absence de sa bien-aimée, la nommée Coucou, qui est partie à cause des scènes de ménage. Il lui dit : « Bitumba ebomaka libala te mama, kosuana ezali pili pili mungua yalibala. Kasi mponini lelo ekoma raison yako panza libala ya ngai na yo. Basabisaka, bayokanaka soki likabo ezali, Coucou oyebi présence na yo ezali thérapeutique mobimba ». « La bagarre ne met pas fin au mariage, madame, les disputes sont des assaisonnements du mariage. Mais pourquoi aujourd'hui cela devient une raison de notre divorce. On se juge et on s'entend quand survient un problème, Coucou tu sais que ta présence est une véritable thérapie ».

« Elle et Moi » fut classé à la sixième position des meilleures ventes en France. Des artistes comme Manu Lima et Rigo Star y jouent un rôle important. Ils assurent les guitares, les programmations de la batterie et des percussions. A cela, il faut ajouter le clavier et l'arrangement pour le premier, la guitare solo et les percussions pour le second. Koffi olomide joue les guitares, effectue l'arrangement, le lead vocal et le chœur. Noël Assolo, Abro et J.M Bolangassa exécutent respectivement la basse, les programmations et les Percussions. Nyboma, Dodo Munoko et Luciana font le chœur.

Diko Elenga, alias Do Akongo Dikoel, est né le 4 janvier 1961 à Léopoldville. En 1986, Monza 1er a eu recours à lui pour ses deux albums « Melina » et « Fleurs du Lac ». Dans ce dernier, il écrit « Belayo ». En novembre de la même année, il est à la création du groupe Quartier Latin. En 1990, il lance « Kot Kot » dans l'album « les prisonniers dorment ». En 1992, il est le directeur artistique du disque « Pas de faux pas » et y compose des titres explosifs, « Spaghetti » et « Automate ». En 1993, son titre « Stai Dikoel » paraît dans l'album « Donat » de Défao. En 1996, il largue « Avion » dans l'album « Wake up ». En 1997, dans « Ultimatum », il signe « Fois cent ». En 1998, il écrit, dans « Droit de Veto », le titre « Sens inverse », devenu culte pendant les cérémonies de mariages. En 2006, il accompagne Tshala Muana dans l'album « Encore et toujours». En 2011, son titre « Didi Kinwani » sort dans l'album « The undertaker » de Défao. En 2020, il met sa voix dans l'opus « Sublime Faya » de Faya Tess.