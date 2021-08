Congo-Brazzaville: Photographie - Robert Nzaou partagera son expérience aux néophytes

Le photographe congolais Robert Nzaou animera, le 7 août, un atelier pratique en vue de partager son expérience à ceux qui débutent dans le domaine et même à ceux qui l'exercent déjà de façon professionnelle.

Le thème retenu pour cet atelier qui se déroulera à Pointe-Noire, lieu de résidence de Robert Nzaou, est « La Lumière, le langage de la photographie ». Pour l'artiste congolais, c'est toujours un plaisir de partager ce qu'on a comme connaissance afin de pérenniser le savoir-faire. En cela, l'atelier est ouvert à tous, homme comme femme, jeune comme adulte.

A en croire ses propos, l'atelier se déroulera de 15h 00 à 17h 30. Le nombre de participants étant limité, toute personne désireuse de prendre part à l'atelier doit se faire enregistrer en amont, en contactant Robert Nzaou, initiateur du programme, par Facebook ou mail. « L'atelier est gratuit. Chaque participant devra juste se munir d'un appareil photo professionnel ou d'un smartphone ayant une bonne résolution photographique », a précisé Robert Nzaou.

C'est en véritable autodidacte que l'artiste s'est lancé dans le métier, il y a près de 10 ans. Atypique et révolutionnaire, il trouve en la photographie un excellent moyen d'expression afin de raconter la société et, surtout, promouvoir chacun son identité culturelle. Sa matière brute à lui c'est la rue. En fin observateur, il sait comment capter et sublimer le réel dans le but d'épater le public grâce à ses touches colorées, surréalistes et artistiques.

Sa photographie se veut plus proche de la société en abordant différents sujets du quotidien et biens d'autres thèmes susceptibles d'éduquer les hommes. A ce jour, Robert Nzaou a déjà participé à plusieurs festivals internationaux et porter haut l'étendard du Congo dans différents pays du monde.

Outre l'atelier qu'il animera ce week-end, l'artiste congolais maintient ouvertes les portes de sa maison, uniquement sur rendez-vous, concernant son projet « J'expose chez moi » qui lui permet de faire découvrir et vendre quelques séries de ses œuvres. Cette initiative est née à la suite de la pandémie de covid-19 qui empêche les artistes nationaux d'organiser des activités grand-public depuis plus d'une année.