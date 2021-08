Congo-Brazzaville: Arnaque à l'emploi - Quand le chômage donne des filons aux fraudeurs

Le taux de chômage au Congo était estimé à environ 10,3% en 2020, selon la Banque mondiale. Dans les deux capitales congolaises, les jeunes sont en constante quête d'emploi. Les fraudeurs voient dans cette situation une occasion de tirer profit. Si elle n'était pas vigilante, Gloria Lossele, une jeune femme congolaise, serait tombée dans le piège d'un fraudeur aguerri.

Tout commence un lundi matin de juillet, lorsqu'elle reçoit un appel, lui indiquant que sa candidature avait été retenue pour un emploi, dans l'une des plus célèbres sociétés pétrolières du Congo. La personne au bout du fil se présente comme le directeur des ressources humaines de ladite compagnie et engage la conversation. « Bonjour madame ! vous avez récemment postulé pour un emploi dans notre société, j'appelle donc pour vous faire suite de cette demande ».

Étonnée, la jeune femme reste silencieuse pendant quelques minutes avant d'interroger son interlocuteur sur l'exactitude de sa cible : « Vous ne vous êtes pas trompé de numéro ? Je ne me rappelle pas avoir adressé une demande d'emploi à votre société ». Le prétendu directeur rétorque avec véhémence : « Madame, je ne suis pas devin pour appeler votre numéro. J'ai votre dossier devant moi. Ce qui explique cet appel ». L'élan pris, l'arnaqueur poursuit sa ruse. Il demande à sa cible : « N'est-ce pas vous madame ... »

Le piège se referme

Après lui avoir communiqué le nom qu'il croyait utiliser pour l'appâter. Le directeur est surpris par la constance de la jeune femme qui répond avec courtoisie :« Monsieur, vous faites erreur, car s'il fallait que je postule pour un emploi, je ne le ferai sous ce nom, étant donné qu'il ne figure pas sur ma pièce d'identité ». En effet, le nom cité par le frauduleux directeur n'est autre qu'un nom d'emprunt que Gloria utilise pour ses comptes réseaux sociaux. La jeune femme en rigole !

Le sang froid de Gloria met à nouveau le fraudeur au pied du mur. Mais ce dernier n'en reste pas là. Il abat une nouvelle carte, celle de l'instance afin d'installer le doute dans la tête de sa cible et faire croire à cette dernière que s'il raccrochait, la jeune femme perdrait une belle opportunité de travail. « Donc madame, vous dites que ce n'est pas vous et ne vous rappelez pas avoir postulé chez nous ? », a-t-il insisté. Mais Gloria n'en démord pas. Elle a répliqué : « Non ! » Tel est pris qui croyait prendre. Le fameux directeur répond « d'accord vu que ce n'est pas vous, je vais vous laisser».

L'histoire ne pouvait plus s'arrêter là pour la jeune femme, qui avait réussi à renverser la vapeur. A son tour de poser les questions. « Pouvez-vous me donner votre nom ? », a-t-elle demandé à son locuteur.

Pris de panique, le frauduleux directeur raccroche. Mais Gloria revient à la charge et rappelle. Le frauduleux directeur décroche. Gloria pose la question : « Comment vous vous appelez ? ». L'air enragé, il a répondu : « Je ne peux pas vous communiquer mon nom car la procédure me l'interdit ». La jeune femme sourit. Elle réalise qu'elle venait de déjouer le piège. On trouve toujours plus fort que soit, dit-on. Le cas de Gloria n'est pas un fait isolé, plusieurs stratagèmes sont utilisés par les fraudeurs pour parvenir à leurs fins. Bon nombre de personnes moins averties et vigilantes tombent dans le panneau et en paient les frais.

Comment ne pas tomber dans le piège

En général, le recrutement pour une fausse offre d'emploi se déroule en ligne. La personne chargée du recrutement déclare souvent qu'il a votre dossier en main. Il vous pose des questions pour recueillir vos informations personnelles, pour mieux vous appâter. Ces escrocs peuvent même parfois vous demander de décaisser certains fonds pour une formation, des frais de dossier ou l'achat du matériel à l'avance. Au Congo, ils vous diront souvent qu'ils sont des proches ou parents d'une haute personnalité du pays chargée du ministère qui concerne votre emploi. La meilleure façon de vous protéger, c'est d'être prudent, surtout quand l'offre qu'on vous fait semble trop beaux pour être vrai.