Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le Pr Muyembe invite la population à se faire vacciner

A en croire le professeur, la troisième vague est derrière nous mais il faut le respect des gestes barrières et, surtout, la vaccination pour éviter la quatrième vague de cette pandémie dans le pays.

Le secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte à la covid-19, le Pr Muyembe a appelé la population à se faire vacciner contre cette pandémie et à respecter les gestes barrières. Il a lancé cet appel le 4 août au cours d'une conférence de presse sur la situation épidémiologique de covid-19 en République démocratique du Congo (RDC).

Au cours de cette rencontre avec les chevaliers de la plume et du micro, le Pr Muyembe a déclaré que le taux de létalité de la RDC, soit 2,2 %, est parmi les taux les plus faibles en Afrique dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) . A l'en croire, Kinshasa n'était plus non plus l'épicentre de la troisième vague de la covid-19 dans le pays. Toutefois, il a insisté sur le respect des mesures barrières et sur la vaccination, pour éviter la quatrième vague. "Les mesures barrières doivent être de mise et la population doit impérativement se faire vacciner pour éviter la quatrième vague", a déclaré le Dr.Jean-Jacques Muyembe.

Ainsi, a-t-il dit, la RDC occupe la 19e place parmi les pays les plus affectés par la létalité et la 18e place du point de vue les statistiques parmi les pays les plus touchés par la covid-19, notamment dans la région de l'OMS Afro. Rappelant que toutes les vingt-six provinces du pays sont touchées par cette pandémie, le Pr Muyembe a rassuré que les équipes de la riposte suivent continuellement les personnes contaminées et au stade actuel huit mille quatre cent six cas sont actifs.