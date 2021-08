Congo-Brazzaville: Divertissement - Les sportifs de Brazzaville se donnent rendez-vous à Kintélé

La plateforme Sport Ya Mboka va organiser, le 13 août, à Kintélé la 1re édition de Tosakana, une excursion qui va réunir les sportifs de Brazzaville et ses environs.

Les vacances sont lancées, Sport Ya Mboka profite ainsi de l'occasion pour réunir les sportifs au tour de plusieurs jeux. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 août. L'individualité est à 5000 CFA et le couple est à 8000F CFA. Les retrouvailles, pour le départ, vont se tenir le jour de l'activité, à 8h au gymnase Nicole-Oba à Talangaï. Les divertissements et sports de tout genre ainsi que les jeux d'enfance made in Congo vont être à l'honneur.

Chez les hommes, il est prévu un tatami pour les pratiquants des arts martiaux, l'espace pour le bras de fer, les petits poteaux, le Ngola, le gôzo, le jeu de dame, le jeu de billes, le tsobo frappé, le relai en sac, le karaté, le judo, le ju-jitsu et autres. Du côté des dames sont attendus, outre un tatami, le nzango, le silikoté, le jeu de dzika, le carreau de la mer, le jeu de lipato ainsi que les autres jeux réservés aux femmes.

En présence de l'invité de marque de cette première édition, à savoir Roga Roga, qui va porter son kimono de judoka, les participants devraient saisir l'opportunité pour non seulement retrouver sur le même espace les anciennes gloires du sport congolais, mais aussi réactualiser les connaissances pour ceux qui ne pratiquent plus le sport. Selon les organisateurs, cette rencontre va permettre de réunir les pratiquants et les fans de plusieurs sports individuel et collectif, autour d'une ambiance dynamique et festive. A la fin, des cadeaux vont être offerts à certains participants.