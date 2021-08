Congo-Brazzaville: Concours africain de procès simulé - La 30e édition prévue pour septembre

Initialement prévue en juillet, puis reporté pour cause du coronavirus, le trentième « concours africain de procès simulé des droits de l'Homme » se tiendra finalement du 20 au 25 septembre prochain à Stellenbosch, en Afrique du Sud.

Le concours africain vise à préparer de façon continue de nouvelles générations de juristes pour plaider des cas de violations présumées des droits de l'Homme devant la Cour africaine. Il rassemble étudiants, universitaires et juges des droits de l'Homme en Afrique. L'événement annuel qui s'articulera sur des questions liées à la violence sexiste, à l'identité de genre, aux droits des minorités sexuelles et celui des enfants réunira également toutes les facultés de droit en Afrique.

Selon les organisateurs, la décision de reporter ledit concours est relative à la sécurité et le bien-être des participants face à la menace marquée par la crise sanitaire actuelle. « Le renvoi nous donne une opportunité et du temps pour que la situation en Afrique du Sud se stabilise. Nous sommes confiants que le niveau d'alerte sanitaire sera baissé avant septembre et cela va nous permettre de vous accueillir dans des circonstances plus propices pour une participation en personne », ont-ils indiqué.

En effet, l'évènement se déroulera en format hybride, notamment en présentiel et en ligne. Le concours africain de procès aura lieu en marge de la conférence internationale sur la réactivité du système africain des droits de l'Homme à la violence sexuelle et sexiste.

Créé en 1992, le concours a joué un rôle inestimable à l'établissement des programmes les plus importants dans le domaine de l'éducation et de la recherche aux droits de l'homme en Afrique. S'agissant de l'édition précédente, elle a été organisée en partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal et celle de Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Cette année, la compétition sera accueillie par l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud.