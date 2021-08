Congo-Kinshasa: Provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu - Début de l'évaluation de l'état de siège

Après l'audition par la commission spéciale au sein de la commission défense et sécurité de la chambre basse du Parlement congolais de toutes les personnes concernées, un rapport sera présenté à la prochaine plénière de l'Assemblée nationale.

L'évaluation de l'état de siège en cours dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu a débuté le 5 août à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Dans cette optique, il est notamment prévu au sein de la commission défense et sécurité de la chambre basse du Parlement congolais, des auditions des membres du gouvernement et des officiers supérieurs de l'armée. Des sources proches de ce dossier notent que le ministre de la Défense et Anciens combattants, Gilbert Kabanda Kurhenga, a été le premier à être reçu et entendu. Il a été accompagné du chef d'état-major et de plusieurs autres généraux.

Après l'audition de toutes les personnes par cette commission spéciale, le rapport de ladite commission sera présenté à la prochaine plénière de l'Assemblée nationale. Il est rappelé que l'état de siège a été prorogé pour la cinquième fois par les deux chambres du Parlement et que cette évaluation a été exigée avec insistance par les députés nationaux, principalement les élus de ces deux provinces. Après l'Assemblée nationale, le Sénat venait d'autoriser en seconde lecture cette cinquième prolongation de l'état de siège décrété dans ces deux provinces.

Au cours de la plénière virtuelle tenue le 4 août et présidée par le président de cette chambre du Parlement, Bahati Lukwebo, soixante-dix-huit sur quatre-vingts sénateurs présents ont voté pour et deux autres ont voté contre. « Ce projet de loi sera transmis aujourd'hui même au président de la République pour promulgation », a promis Bahati Lukwebo.