Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Afficher une humeur égale

La vie en société nécessite une certaine retenue des humeurs de tout un chacun. Si la vie quotidienne offre des occasions de voir son humeur varier d'un moment à l'autre de la journée ; le savoir-vivre voudrait que dans les milieux de vie commune, que chacun affiche une humeur qui favorise l'échange entre les individus.

Chaque journée vient avec son lot de joies et de frustrations. Aussi l'environnement familial ou professionnel, la qualité de l'atmosphère de notre cadre de vie en général a-t-elle une influence sans mesure sur notre santé mentale, donc sur notre humeur au quotidien.

Quelles que soient les raisons d'une humeur peu digeste pour les autres, chacun a la responsabilité de faire montre d'une humeur égale, équilibrée et favorable à l'interaction sociale et professionnelle au cours de la journée, des semaines, des mois et des années. Certains individus sont des volcans ambulants qui n'attendent qu'un motif somme toute banal pour exploser, au risque d'imploser. Afficher une humeur égale n'est nullement une évidence et ce, pour personne ; mais nécessité oblige, il faut avoir recours aux règles de savoir-vivre pour son intérêt propre avant toute chose.

Quelques conseils pour effectuer un rééquilibrage émotionnel

* Trouver un exutoire : Si pour une raison ou pour une autre, on se retrouve exposé à un environnement destructeur quel qu'il soit et que régler cette situation requiert du temps et du tact ; il est bon de se trouver un exutoire en attendant que l'atmosphère soit assainie. Un exutoire peut être un endroit ou une activité qui permette d'évacuer la pression accumulée au fil du temps qui passe. Comme exutoire, on peut avoir recours à la pratique d'un sport individuel, collectif ou de contact ou une activité récréative seul ou entre amis.

* Fréquenter des personnes positives : " Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus " d'après Jim Rohn, célèbre coach en développement personnel Américain. Bien choisir son entourage, les personnes avec qui vous passez le plus de temps est déterminant pour la personne que vous êtes en train de devenir.

* Relativiser les situations que l'on considère comme étant des montagnes infranchissables. Si après trois jours ou une semaine, un souci disparaît complètement de votre esprit ; il ne devait pas être considéré comme souci et pourrir votre humeur aujourd'hui.

* Faire le point sur ses besoins et prendre les mesures nécessaires pour ne pas enchaîner des réveils sur le pied gauche.

* Avoir confiance en soi, en la vie et s'aimer... sincèrement ; c'est l'une des meilleures façons d'apporter de la joie dans son expérience de vie. Les personnes qui ont confiance en elles, en la vie et ont une bonne dose d'estime personnelle sont naturellement rayonnantes. Les soucis du quotidien ne sont parfois pour elles que l'occasion de réaffirmer leur merveilleuse connexion à elles-mêmes et à la Création tout entière.

Bien que l'humeur ne soit pas toujours une chose facile à gérer ; il est possible de l'améliorer jour après jour en faisant un travail de fond sur soi. Et bien que vous ne puissiez-vous épandre face à tout le monde, il y a toujours au moins une personne qui vous connaît au-delà des dispositions que vous affichez en public et qui peut se montrer être une oreille attentive.