Madagascar: Agriculture durable - Un fonds additionnel pour le PADAP

Selon la Banque mondiale, les efforts sont maintenus pour préserver et créer des moyens de subsistance non seulement dans les villes mais surtout dans les zones rurales où vivent près de 80% des Malgaches. Cette réaction fait suite à la mise en route d'un fonds nouveau additionnel de 40 millions USD, signé en juillet, au profit du PADAP (Projet Agriculture Durable Par une Approche Paysage) qui s'attelle depuis 2017 à promouvoir l'agriculture durable à Madagascar.

Le défi du PADAP est de préserver le capital naturel tout en augmentant la productivité agricole. C'est un projet disposant initialement d'un budget de 78,6 millions USD géré notamment par le ministère en charge de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Son financement est assuré conjointement par le gouvernement de Madagascar, l'Association internationale de développement (IDA), l'Agence Française de Développement (AFD), le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le financement carbone.

Mené sur cinq sites (Andapa, Soanierana Ivongo, Iazafo, Bealanana et Marovoay), le projet PADAP vise à réduire la dégradation des ressources naturelles, notamment l'eau, le sol et l'écosystème en ayant recours à l'approche paysage. PADAP se veut également être une source de revenus durables pour les exploitants agricoles qui tirent leurs revenus grâce aux ressources en terres, en forêts et dans l'agroforesterie.

Bien que le PADAP soit résolument orienté vers l'agricole, le MPAE n'est pas le seul intervenant dans le projet. Celui-ci bénéficie en effet de la collaboration d'autres départements ministériels comme celui de l'Environnement et celui de l'Eau, Assainissement et Hygiène. Le premier est impliqué dans la mise en place et la réalisation du programme environnemental tandis que le second a pour mission de gérer les ressources en eau.

Un projet décliné en plusieurs composantes

Selon les responsables, le projet se décline en quatre composantes. La première composante à savoir l'information et planification, est constituée de trois éléments dont le développement d'un Système d'Informations Spatiales (SIS), l'élaboration des Plans d'Aménagement et de Gestion Durable des Paysages sélectionnés (PAGDP) et la mise en place d'une politique de gestion des paysages. Le but consiste en gros à mettre sur pied une approche de gestion du paysage détaillée qui pourrait éventuellement être transposée à plus grande échelle lors des phases ultérieures du programme.

La deuxième composante se rapporte en premier lieu à tout ce qui est investissements productifs. Cela comprend notamment la gestion de l'eau et des infrastructures d'irrigation, la stabilisation des collines, l'entretien des pistes, le soutien aux partenariats avec le secteur privé et le soutien aux producteurs locaux. Elle couvre en outre la gestion des écosystèmes critiques et des aires protégées. L'idée est de promouvoir les techniques améliorées à faible émission et de créer à titre pilote un système de Paiements pour les Services Environnementaux (PSE). et de la région de l'océan Indien occidental.

Cette composante traite aussi les questions relatives au renforcement des capacités organisé à l'échelle communale, district et régionale, et qui ciblent les organismes communautaires à l'instar des communautés de Base (COBA) et des associations d'usagers de l'eau (AUE) et les centres de recherche.

La troisième composante, quant à elle, se focalise sur la gestion et coordination du projet. Il s'agit d'une responsabilité qui incombe à l'Agence d'exécution du Projet (UEP) et les Unités d'Exécution Régionales (UER). Ces derniers s'occupent notamment des coûts de fonctionnement du projet, de la gestion financière, du suivi et évaluation, de la conformité aux garanties et de la formation.

Enfin, la quatrième composante s'intéresse aux interventions d'urgences, établit un mécanisme de financement d'urgence d'interventions en cas de catastrophes naturelles. Le cas échéant, les fonds provenant d'autres composantes du projet pourraient être réaffectés à cette composante.

Pour le volet agricole du programme, les porteurs du projet PADAP aident les agriculteurs à se familiariser avec les nouvelles technologies agricoles afin que ces derniers puissent accroître la productivité et affronter au mieux le changement climatique. Le projet fournira ensuite une assistance technique pour renforcer les liens commerciaux entre les acteurs de marché, le réseau CSA (Centres de Services Agricoles) et les diverses organisations des chaînes de valeur pour la vanille, le clou de girofle, le gingembre, le riz et d'autres produits négociables.

Les spécialistes du projet PADAP dispensent particulièrement des formations sur les aspects techniques et logistiques de l'agrégation et du contrôle qualité post-récolte. Cette initiative a pour but d'accroître la capacité des agriculteurs locaux à répondre aux exigences de l'industrie et à améliorer leur position dans la chaîne d'approvisionnement. Grâce à un partenariat avec le secteur privé, des actions de réhabilitation et de construction d'installations d'entreposage agricole et d'unités de transformation des produits seront aussi menées.