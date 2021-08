Madagascar: Consommation - Le prix des PPN débridé

La hausse des prix des produits usuels continue sa course folle. Les ménages sont submergés.

Le kere menace aussi la capitale. Tout simplement parce que les pro - duits de première nécessité ne sont plus à la portée des ménages. Les prix sont débridés et les consommateurs n'ont aucun mot à dire et subissent sans avoir sur qui compter. L'État semble désemparé et impuissant face à la situation. Les prix changent d'un jour à l'autre, d'un quartier à l'autre. Ce sont surtout l'huile, le sucre, la farine et le riz qui font l'objet d'une hausse de prix vertigineuse. « L'huile importée varie de 9000 à 11.000 ariary le litre. L'huile en vrac se cède entre 7000 et 8500 ariary. Le sucre en sachet varie de 4000 à 5000 ariary. Le riz de luxe s'achète à 3200 ariary le kilo, le vary gasy oscille entre 3000 et 3500 ariary le kilo ». selon Joséphine, une femme au foyer qui fait ses courses à Mahamasina.

Elle se plaint de la cherté des produits. « C'est intenable. Je ne peux pas augmenter mon budget, j'ai dû réduire la quantité que j'ai acheté. C'est la seule solution » a-t-elle pesté. Comme d'autres consommateurs, elle compte sur l'intervention de l'État pour ramener les prix à leur niveau antérieur. « Je me demande pourquoi l'Etat reste passif devant cette situation » fulmine Joséphine.

Aucun impact

Pour le moment, l'État est absent. Il a d'autres chats à fouetter. Avec la hausse du prix du riz l'année dernière, l'État a essayé de contrôler les prix tous les jours chez les grossistes et les détaillants mais n'a pas réussi à inverser les tendances. L'État a créé Statement Procurement Madagascar pour importer directement les produits de première nécessité ainsi que le carburant. Le SPM a déjà importé plusieurs centaines de tonnes de riz mais cela n'a eu aucun impact sur les prix. Peut-être que la quantité déversée sur le marché n'est pas suffisante pour avoir un effet sur l'offre et baisser les prix. Dans tous les cas, il faut conforter le SPM afin de casser le diktat des importateurs qui fixent les prix au départ. Il faut dire que la hausse du fret, la dégringolade de l'ariary, le mauvais état des routes nationales, les taxes sont autant de facteurs qui agissent sur le prix . Sans oublier la marge prise par les acteurs à leur niveaux respectifs.

Mais il n'y pas que les prix des PPN qui étouffent la population. Le prix des fournitures scolaires, le prix du charbon de bois éreintent également les portefeuilles des ménages ces derniers jours. Le sac de 50 kilos est passé de 25 .000 ariary à 35.000 ariary de but en blanc. Le prix de vente aux détails refuge des familles nécessiteuses, a été relevé.

Les prix changent d'un jour à l'autre au grand dam des consommateurs qui ne savent plus à quel saint se vouer. Si rien n'est fait, une explosion sociale, du moins une manif de la faim serait à craindre.