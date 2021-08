Madagascar: Les questions sociales au premier plan

Les responsables de l'enquête de l'affaire Apollo 21 semblent avoir épuisé leur lot de surprises et l'opinion n'arrive pas pour le moment à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ce complot. La population semble maintenant beaucoup plus se préoccuper de son quotidien et attend du pouvoir des solutions concrètes pour lui permettre tout simplement de survivre. C'est sur le volet social que l'État est attendu aujourd'hui au tournant.

Les développements de l'affaire Apollo 21 ont été rapides. Les présumés coupables ont rapidement été présentés à la justice. Une partie d'entre eux a été incarcérée et ils attendent leur procès qui aura lieu plus tard. Cette affaire, même si elle a connu des rebondissements, ne détourne pas l'attention de la population de ses problèmes qui s'accumulent. Ce sont des questions plus prosaïques que les citoyens se posent régulièrement. La plupart d'entre eux n'arrivent plus à suivre le rythme d'une inflation galopante.

Les aides sociales restent pour le moment très aléatoires, l'État n'annonçant aucun déblocage de crédit. La réalité est de plus en plus amère et elle est en train de mettre à mal un équilibre social déjà fragile. L'insécurité est un autre fléau auquel il faut faire face. Elle ne peut être séparée de cette pauvreté qui augmente de jour en jour. Les forces de l'ordre ont beau dire qu'elles sont sur le qui-vive, cependant malgré leurs efforts, les larcins et les attaques à mains armées persistent.

Le pouvoir a actuellement fort à faire car il n'arrive pas à stopper cette dégradation incessante du niveau de vie de la population. Les Malgaches sont réputées pour leur stoïcisme, mais il existe un point de rupture qui peut les faire sortir de leurs gonds. Actuellement, ils espèrent encore voir leur situation s'améliorer. Mais malgré cela, il ne faut jurer de rien et la situation peut basculer si l'État n'y prend pas garde.