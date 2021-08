Madagascar: Enseignement public - La gratuité des inscriptions maintenue

L'inscription et la réinscription dans les établissements scolaires publics se dérouleront du 9 au 27 août.

Les parents qui scolarisent leurs progénitures dans les établissements scolaires publics ne devraient pas payer les frais d'inscription et réinscription pour cette nouvelle année scolaire. Cependant, ils devraient encore participer aux cotisations de l'association des parents d'élèves

L'éducation pour tous ! L'Etat réitère la gratuité des frais d'inscription et de réinscription dans les établissements scolaires publics pour cette nouvelle année scolaire. A travers une note publiée par le ministère de l'Education nationale (MEN), il a été indiqué que « l'accès à un établissement scolaire public se fait soit suite à un test de niveau, soit suite à un transfert pour les classes autres que la 6ème et la 2nde. Cet accès doit être exempt de droits d'inscription ou de réinscription pour tous les élèves dans les établissements scolaires publics: EPPs, CEGs et Lycées ».

Le Directeur général en charge de la pédagogie (DGP) auprès de ce ministère, Andriamiakatsilavo Raoniherijaona, a cependant souligné que si les parents se proposent d'apporter leur contribution à la bonne marche de l'école, le montant de cette contribution devra être fixé lors de l'assemblée générale des FEFFI (Farimbon'Ezaka ho Fahombiazan'ny Fanabeazana eny Ifotony) pour les EPPs et CEGs et du Conseil d'établissement pour les Lycées. « Les préparatifs liés aux subventions étatiques destinées aux caisses-écoles sont déjà en cours. Ces subventions permettront de faire fonctionner l'établissement notamment l'achat des fournitures de bureau » , a-t-il indiqué.

Uniformisation du calendrier. En parallèle , le MEN a sorti un calendrier pour assurer que tous les établissements soient au même niveau d'information. Ainsi, les inscriptions et réinscriptions se feront du 9 au 27 août. Le test de niveau et le traitement des transferts aura lieu à partir du 30 août. La rentrée des élèves prévue le 1er septembre sera précédée de la rentrée administrative, le 16 août ainsi que la rentrée des enseignants le 23 août. Cette nouvelle année scolaire est prévue s'achever à partir du 25 juin.

Rattrapage. Tout comme l'année dernière, le premier mois de la rentrée sera consacré aux séances de rattrapage des contenus non acquis par les élèves. Concernant les nouveaux programmes d'études, pour les lycées ayant utilisé les nouveaux programmes depuis l'année scolaire 2018-2019, les séries A, C et D peuvent être remplacées par les séries L , S et OSE. Pour les autres lycées publics et privés, la mise en œuvre est progressive à compter de cette année scolaire.