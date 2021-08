Madagascar: Lutte contre les VBG - Mialy Rajoelina et la BFP en avance

Le premier flic de France vient d'annoncer de nouvelles mesures dans la lutte contre les violences intraconjugales pour lesquelles Madagascar a une longueur d'avance.

Appui matériel. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin a notamment fait savoir que les plaintes pour violences conjugales seront traitées en priorité et qu'un officier spécialisé dans ce domaine sera en poste dans chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie. Force est de reconnaître que Madagascar est à l'avant-garde avec la Brigade Féminine de Proximité (BFP) qui a été mise en place en 2017 au sein de la Police nationale. L'arrivée de la Première dame Mialy Rajoelina devrait favoriser l'... émergence de la BFP qui est appelée à être décentralisée dans tous les Commissariats de Sécurité Publique (CSP) répartis sur tout le territoire. La présidente de l'Association Fitia et non moins ambassadrice de l'UNFPA dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) a même apporté un appui matériel conséquent à la BFP, entre autres et non des moindres, des motocyclettes, ordinateurs et matériels de bureau.

Signalements. Un numéro vert (813) géré par trois opérateurs de téléphonie mobile a été ouvert pour faciliter les signalements de violences conjugales, suite à la recommandation de Mialy Rajoelina qui incite les femmes à oser dénoncer les VBG. Là encore, on est en avance par rapport aux nouvelles mesures annoncées à la Place Beauvau dont « la mise à disposition de 3 000 téléphones grave danger d'ici début 2022 ». L'Association Fitia et la BFP sont aussi en avance par comparaison aux entités françaises comme le collectif #NousToutes qui déplorons le manque de moyens ou la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) qui demandons la création de « brigades spécialisées ouvertes 24 heures sur 24 dans les commissariats et gendarmeries ». Ce qui est déjà le cas avec la BFP dont le travail est facilité par l'engagement personnel de la Première dame qui s'investit et investit dans la lutte contre les VBG.