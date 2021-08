Madagascar: Sécurité alimentaire - Départ de la Caravane de l'Androy ce jour

La forte sécheresse qui s'aggrave d'année en année dans le Grand Sud de Madagascar est la principale cause de la grande insécurité alimentaire qui touche plus d'un million de personnes.

Face à ce fléau, l'ONG Bel Avenir a initié une expédition qui commence ce jour et prendra fin le 20 août. « Ce vendredi, la Bloco Malagasy part en tournée dans la région d'Androy, qui fait partie du Grand Sud. Cette tournée est une initiative de l'ONG pour témoigner du réchauffement climatique, principale cause de la sécheresse et du kéré (famine).

La caravane sensibilisera également la population sur les droits des enfants. Plusieurs animations sont prévues : une exposition photo et un cinéma mobile qui auront pour thème le réchauffement climatique, les causes et les conséquences, particulièrement pour les enfants.

La troupe effectuera 15 représentations publiques avec des parades de rue, des interventions dans des écoles, etc. Les membres du groupe réaliseront des visites pédagogiques et des échanges culturels », a communiqué l'ONG Bel Avenir. Selon les informations, la caravane de l'Androy passera par Bezaha, Ejeda, Ampanihy, Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Bekitro, Tranoroa Betioky et enfin Andranovory.