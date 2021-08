Madagascar: Manjakaray - Trois dangereux pickpockets interceptés par la police

Les policiers ont mis la main sur trois pickpockets à Manjakaray, jeudi pendant l'opération VAT menée par le commissariat du 8ème arrondissement à Analamahitsy.

L'opération de chasse contre les pickpockets et des voleurs à la tire a porté ses fruits, ce qui a conduit à l'arrestation des voleurs réputés sur les lieux. Alors que des policiers en tenue civile sont descendus aux alentours de Manjakaray, trois détrousseurs sont tombés dans la nasse. Le premier est un homme de 21 ans. Les policiers l'ont suivi de près et l'ont surpris en train de dérober un passant à l'arrêt de bus de Manjakaray vers midi. Les policiers ont découvert sur lui un sachet de cannabis. Le malfaiteur a avoué aux agents que la drogue était à usage personnel et qu'il en prenait toujours avant de commettre un vol.

Le même jour, 2 autres hommes âgés respectivement de 23 et 31 ans, tous des pickpockets réputés sur les lieux ont été appréhendés vers 23 heures. Les policiers ont également découvert sur eux, un sachet de cannabis. Le commissariat du 8ème arrondissement est au cœur de l'enquête. Les brigands ont été emmenés au poste de police pour une investigation. Manjakaray figure parmi les zones chaudes en matière de vol à la tire et de cambriolage. Du coup, les forces de l'ordre renforcent les patrouilles de jour et de nuit pour la sécurité des habitants. « Ils observent leur victime pendant quelques minutes puis passent à leurs actes malsains... », explique un policier.

« Les pickpockets font semblant d'attendre à l'arrêt de bus et agissent en groupes de deux ou trois personnes, tandis que d'autres jouent aux cartes dans les rues... », ajoute le policier. Les policiers continuent de mettre en garde le public face à ce genre de pratique. L'opération VAT continue.