Ile Maurice: La Tour Koenig Tower - Espace dédié à la promotion de l'art

communiqué de presse

Suite à l'achèvement des travaux de rénovation à La Tour Koenig Tower, il est proposé de créer un espace d'art dans la Tour dans le but de promouvoir les arts, reconnaître et promouvoir les talents émergents et sensibiliser le public à l'art.

Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, a fait cette déclaration, cet après-midi, à la suite d'une visite des lieux à La Tour Koenig Tower, récemment rénovée, et qui se situe dans la cour du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine (NMCAC). Le Président du NMCAC Trust Fund, M. Jean-François Chaumière, et d'autres personnalités étaient également présents lors de la visite.

Le ministre Teeluck s'est dit satisfait des travaux de rénovation effectués à la Tour et a rappelé que le projet de rénovation s'est étalé sur deux ans, à hauteur de Rs 8 699 687,90.

La restauration du site, a-t-il souligné, s'est déroulée en deux phases et toutes deux ont été financées par le LOTTOFUND. Ce fonds prévoit la restauration de tous les lieux et bâtiments classés au patrimoine national, a-t-il ajouté. La Tour, a indiqué, le ministre Teeluck, servira également de lieu de promotion des arts, et où les artistes pourront partager leur intérêt et le public acquérir plus de connaissances relatives à l'art.

En outre, il a indiqué que le gouvernement a récemment mis en place un comité mixte public-privé pour développer des stratégies liées à la restauration des sites du patrimoine national du pays. Ce projet de rénovation est également conforme aux mesures proposées dans le budget 2021-2022, qui fait provision de fonds nécessaires pour le secteur du Patrimoine national, a-t-il conclu.

Pour rappel, la première phase de la réhabilitation de la Tour consistait à prévoir une nouvelle toiture, la rénovation des joints intérieurs et extérieurs, un nouveau parquet et de nouvelles ouvertures. Quant à la deuxième phase, elle consistait à doter une mezzanine d'un escalier approprié et d'un nouveau revêtement de sol. L'authenticité et l'intégrité du site ont été respectées et les travaux entrepris étaient conformes aux normes de restauration et sont réversibles. A l'issue des travaux, la Tour a été livrée le 31 mai 2021.