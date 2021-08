Ile Maurice: Allocation unique de Rs 8, 000 par arpent allouée à 70 planteurs de thé à Dubreuil et Midlands

communiqué de presse

Quelque 70 planteurs de thé dans la région de Dubreuil et de Midlands ont reçu une allocation unique de Rs 8, 000 par arpent en ce qui concerne les pertes encourues par rapport à leurs cultivations. Cela, à la suite du confinement imposé par le gouvernement face à la pandémie de la COVID-19 pour la période de mars à juin 2020.

Dans ce contexte, une cérémonie symbolique de remise de chèques a eu lieu, ce matin, à l'initiative du Ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire en collaboration avec le Small Farmers Welfare Fund , au Centre Communautaire Dubreuil à Dubreuil. Le Premier ministre adjoint, Ministre du Logement et de la Planification des terres et Ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, l'Attorney General et Ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, étaient présents parmi d'autres personnalités.

Dans son allocution, le Premier ministre adjoint, M. Louis Steven Obeegadoo, s'est penché sur les divers bénéfices par rapport au secteur du thé après la relance de cette industrie, notamment en terme de revenus pour des développements futurs dans le pays. Il s'est attardé sur l'impact de la COVID-19 sur l'économie dans son ensemble tout en rappelant les différentes mesures sanitaires imposées comme mesure de prévention contre le virus.

Ainsi, il a fait un appel, à tout un chacun de faire preuve d'un sens de responsabilité et à se faire vacciner contre la COVID-19 afin de se protéger soi-même, leurs familles et éventuellement l'ensemble de la société. Il a rappelé que 72% de la population ont le droit de se faire vacciner et que le gouvernement a acquis la quantité adéquate de vaccins pour la population. En outre, il a souligné que cela aider à protéger chaque citoyen du pays, et vise à mieux équiper le pays pour la relance de l'économie dans le but d'accueillir davantage de touristes dans le pays. Il a également exhorté la communauté des planteurs à se faire vacciner contre la COVID-19.

Pour sa part, le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, a rappelé les efforts du gouvernement pour relancer l'industrie du thé qui, selon lui, porte ses fruits avec les différents facilités mis en place pour encourager les planteurs à cultiver du thé et développer le secteur. Il a réitéré que quelque 1,065 planteurs cultivant plus de 940 arpents bénéficieront de l'allocation pour une somme totale d'environ Rs 7,5 millions. En ce qui concerne la situation de la COVID-19, il a également appelé chaque citoyen à faire preuve de plus de responsabilité afin de prévenir la propagation du virus au sein de la communauté.

Le Deputy Chief Whip du gouvernement, M. Soobeersingh Dhunoo, a quant à lui, souligné qu'en tant que gouvernement responsable, aucun effort n'a été épargné pour apporter un soutien à la communauté des planteurs face à la situation de la COVID-19. Il a encouragé davantage de planteurs à se joindre à la culture du thé grâce aux diverses subventions offertes par le gouvernement.

Le Parliamentary Private Secretary, Mr Serge Gilbert Bablee, a centré son intervention sur la relance de l'industrie du thé. Il a rappelé l'époque où Maurice exportait du thé et a exprimé son intention qu'avec la résurgence du secteur, le pays puisse produire du thé à la fois pour la consommation locale et pour l'exportation.