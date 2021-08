Cote d'Ivoire: Célébration de l'indépendance - La Fipme déplore son omission de la liste des organisations patronales invitées

Lolo Diby Cléophas, vice-président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme), a animé une conférence de presse le mercredi 4 août, à Abidjan-Cocody les II-Plateaux. Ce, pour dénoncer l'exclusion de sa fédération de la liste des organisations patronales invitées à la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, le samedi 7 août 2021.

Une situation qu'il s'explique mal car, dit-il, la Fipme créée en 1995 a pour objectif d'unir en une fédération, les groupements interprofessionnels actifs de Petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire (Pme). Et depuis 1995, elle participe au dialogue public-privé. Elle bénéficie de plus de 120 mandats et représentations confiés par l'Etat de Côte d'Ivoire, ainsi que des conventions avec les partenaires techniques et financiers.

Elle a toujours été présente aux évènements et cérémonies majeurs nationaux, dont la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Et cette année, le communiqué d'Etat paru dans le quotidien Fraternité Matin N°16980 du lundi 28 juillet, à la page 6, ne fait pas mention de la Fipme dans la liste des structures et organisations invitées.

Le Protocole d'Etat a référé la Fipme auprès du ministère en charge des Pme pour s'enquérir des motivations de cette omission. Déplorant donc cette omission, il a appelé le ministère de tutelle qui est celui de la promotion des Pme à revoir sa copie afin d'éviter la division de la grande famille des Pme.

Toutefois, il a rappelé la mission de la Fipme qui est d'accompagner l'Etat dans l'objectif de disposer d'une masse critique des Pme compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant pleinement au développement social et économique de la Côte d'Ivoire par la création d'emplois et de richesses.

Pour ce faire, précise-t-il, la Fipme est présente dans chacune des 32 régions et dans 8 Pôles économiques de la Côte d'Ivoire en vue de mener des activités de sensibilisation, de formation, d'appui, d'encadrement et d'assistance directement destinées aux Pme installées à l'intérieur du pays.

Ajoutant que la Fipme est la première organisation patronale des Pme ivoiriennes (une confédération) ayant pour membres 40 associations, organisations et fédérations de Pme, encadrant plus de 20 filières professionnelles, regroupant plus de 33 000 Pme.

Elle reste donc la 2ème institution représentative du secteur privé, après la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci).

Il n'y a donc pas de raison qu'elle soit omise de la liste des invités à cette célébration, car depuis plus de 25 ans, elle a toujours été présente. Il exhorte donc le ministère de tutelle à oeuvrer dans le sens de l'union et de la fraternité entre les faitières.