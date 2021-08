Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs/Passation des marchés - 71 gestionnaires du Ministère outillés à la bonne gouvernance

Le Ministère du tourisme et des Loisirs a organisé, ce 4 août, un séminaire de formation à l'intention de ses gestionnaires de crédit sur leurs rôles et responsabilités dans les procédures de passation des marchés publics.

Maîtriser la procédure de mise en œuvre d'un appel d'offres ouvert, les procédures dérogatoires en la matière ; cerner le cas spécifique de passation de marchés de prestations intellectuelles et connaître leurs rôles et responsabilités sont les objectifs visés par le séminaire qui s'est tenu le 4 août à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Et ce, au profit de 71 gestionnaires de crédits du cabinet, des directions rattachées et centrales, ainsi que des structures sous-tutelle et des directions régionales et départementales du Ministère du Tourisme et des Loisirs.

Le Directeur de cabinet, Dr Jean-Marie Kouacou Atta représentait le Ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana, à cette session de renforcement des capacités. Dans un contexte marqué du sceau de la bonne gouvernance dans la gestion des institutions étatiques sur fond d'audits en cours, c'est le signe que les paradigmes managériaux ont intégré l'administration publique. Et le Directeur de cabinet d'indiquer que pour lui, le Séminaire de formation portant sur l'item principal « Nouveau dispositif du système des marchés publics : rôle et responsabilités des gestionnaires de crédits », est révélateur du gage de transparence que veut donner le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, à son département. Et ce, dans l'optique de faire de l'Administration touristique une administration de projets à même de porter vers l'émergence, le pays, à travers sa stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».

« Quels sont les procédures dérogatoires de passation des marchés publics ?Quels sont les différents types de marchés publics ?Qu'est-ce qu'un marché de fournitures ? ». Ce sont autant de questions qui ont reçu des réponses claires, précises et concises au cours de la séance de formation. Le formateur principal, M. Brou Yao de la Direction des Marchés publics a décliné tous les contours. Il a aussi, avec ses pairs, instruit les participants sur les exigences éthiques et déontologiques inhérentes au domaine de passations des marchés, les rouages de l'exécution, du contrôle dévolus à chaque acteurs et aux différentes instances. Le tout à la lumière du Code des marchés publics qui établit, faut-il le noter avec emphase, la séparation des pouvoirs en matière de dépense publique.

C'est à juste titre et au regard des ambitions du Ministre du Tourisme et des Loisirs, de rendre ses agents plus performants dans la gestion des dossiers d'appel à concurrence dans un secteur touristique en plein essor, au dire du président du Conseil de gestion du Fonds de développement touristique (Fdt), Marcel N'Guettia, que le ministre a instruit en collaboration avec la Cellule de passation des marchés du Ministère, d'organiser ce séminaire. Qui a suscité une adhésion et un intérêt affichés de la part des agents. Dans une approche méthodologique de partages d'expériences, de brainstorming et de relecture du Code.