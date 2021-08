Cote d'Ivoire: Wozo vacance 2021 - "La royauté bénie" et " stars authentiques de lakota" qualifiés pour les demi-finales

La 3è manche des phases finales de l'édition Wozo vacances a eu lieu, le mercredi 04 Août 2021, à la salle Anoumabo du palais de la Culture de Treichville à Abidjan.

Ils étaient 4 groupes à s'affronter lors de cette troisième manche éliminatoire, à savoir "La royauté bénie", "Stars authentiques de Lakota', " Les enfants brillants d'Agboville" et " Nouvelle vision du Guémon". Au terme de la confrontation, ce sont "La royauté bénie" (1er avec 1 067 points) et " Stars authentiques de Lakota" (2e avec 1025 points), qui sont qualifiés pour les demi-finales. Quant à " Les enfants brillants d'Agboville", ils sont arrivés en 3è position avec 947 points, suivis de " Nouvelle vision du Guémon" avec 895 points. Comme d'habitude, les rubriques comptent pour "La carte postale", 60 points, "Le conte", 100 points, "Le petit génie", 40 points, "La danse traditionnelle", 100 points et "Le play-back, 100 points. Les artistes imités ont tous répondu présents. Ce sont Les leaders, Poséidon, Vda "Voix d'anges" et Josey imités respectivement par La royauté bénie, Stars authentiques de Lakota, Les enfants brillants d'Agboville et Nouvelle vision du Guémon. Concernant les concours "Bagnon" et "Taloua-klaman", la tenue traditionnelle mise en avant a été celle du peuple Dida. Le jury de cette manche était composé de Me Songuigon Coulibaly, ceinture de Taekwondo 2e dame, Kanaté Abdoulaye, directeur d'entreprise et Adou Emmanuel, enseignant. Le tout sous la supervision de l'huissier de justice Apatcho. La prochaine manche éliminatoire se déroulera le mercredi 11 Août 2021 au palais de la culture d'Abidjan-Treichville toujours avec "Tata Satou" et Koloko Germain (Papitou).