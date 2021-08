Ile Maurice: Stérilisation à la MSAW - Des chiens morts après être passés sous le scalpel ?

En voulant le bien de leurs toutous, certains affirment les avoir perdus. Plusieurs maîtres de chiens ont contacté l'express pour dénoncer «une atroce expérience» qu'ils auraient vécue avec la campagne de stérilisation gratuite de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). Selon les témoignages de propriétaires que nous avons reçus, quatre chiens sont décédés et cinq autres ont subi de graves infections après leur stérilisation en juillet.

«J'ai fait confiance et j'ai perdu mon chien âgé de quatre ans. Linn fer so loperasion an Zilie e linn mor de zour apre ek enn grav infeksion kot inn koupe-la. Mo ti amenn mo lot toutou ki ena 3 an. Li ousi linn bien malad, me linn resi sape letan inn amenn kot enn lot veteriner. Me lot-la inn mor, pann resi fer nanie», pleure encore une femme âgée d'une cinquantaine d'années.

Un homme âgé de 45 ans aurait vécu le même cauchemar et déclare avoir perdu un chien des mêmes causes : infection à l'endroit de l'incision. «Mo'nn dir li gratwi, les mo amenn mo bann toutou. Me si mo ti kone mo pa ale.»

En revanche, la MSAW déclare que ce sont des accusations non fondées et menace ces personnes de poursuites. «En ce qui concerne les accusations portées contre la MSAW, veuillez noter que nous n'avons enregistré aucun décès ni infection grave de chiens stérilisés à la MSAW», explique le directeur Julien George. Selon ses dires, une vérification des chiens stérilisés en juillet a été faite et la MSAW a noté une satisfaction des propriétaires et une grande demande pour la délocalisation de leur service.

Ce n'est pas la première fois que la MSAW fait face à ce genre d'accusations. En 2018 et 2019, des propriétaires étaient allés de l'avant pour dénoncer la mort de leurs animaux de compagnie après la stérilisation. Cependant, selon Julien George, «le processus de stérilisation a été revu en général» depuis son arrivée.