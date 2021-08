Afrique: Nomination surprise - Quand l'outsider Dip coiffe des favoris au poteau

La nomination d'Anil Kumar Dip, responsable de la Special Mobile Force (SMF) et du National Disaster Risk Reduction Management Centre, comme commissaire de police par intérim, dans l'après-midi du 2 août, a créé la surprise. Même s'il était parmi les éligibles, tous dans les milieux policiers s'attendaient à voir le Deputy Commissioner of Police (DCP) Choolun Bhojoo, patron de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), s'installer dans ce fauteuil.

Bien avant le début de juin, quand le CP Khemraj Servansing arrivait à l'échéance de son mandat, une campagne de dénigrement et de dénonciation par lettres anonymes avait lieu et des publications sur les réseaux sociaux circulaient. Choolun Bhojoo et Anil Kumar Dip étaient les deux DCP les plus ciblés, avec des dénonciations et allégations d'«abus» de leur position.

Krishna Jhugroo, responsable de l'administration de la police et proche de la famille Jugnauth, était victime d'une campagne communale depuis deux ans. Heman Jangi, responsable sous contrat du Central Criminal Investigation Department (CCID), a été, lui, dénoncé également pour la même raison. Il était le patron du CCID quand l'ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam, a été arrêté en février 2015 avec les deux célèbres coffres-forts contenant Rs 200 millions à River Walk, Vacoas. Parti à la retraite en 2020, il a décroché, quatre mois après, un contrat de deux ans pour diriger le CCID.

Un DCP sous contrat, prétendant au poste de CP, était, pour Heman Jangi, un l o u r d handicap, disent des officiers du CCID. Personne dans la police, et surtout à l'ADSU, ne contestait Choolun Bhojoo, le plus ancien des DCP, à la succession de Khemraj Servansing, la trouvant presque légitime. Lui-même croyait fermement qu'il deviendrait le patron des Casernes centrales. Ce n'est un secret pour personne que le Premier ministre (PM) apprécie son travail et, surtout, les récentes saisies record de drogue. Il ne rate pas non plus l'occasion d'encenser Pravind Jugnauth après chaque saisie pour rappeler la volonté du PM à combattre ce fléau.

Depuis trois, des lobbies intenses étaient enclenchés auprès de l'hôtel du gouvernement pour favoriser le futur occupant du fauteuil de Khemraj Servansing. Au final, l'outsider Anil Kumar Dip aurait rattrapé son retard, malgré tout. Le choix s'est fait sur sa compétence, son sens de l'administration et de la responsabilité des opérations. D'où est donc venue la nouvelle de la nomination de Choolun Bhojoo ? Tout serait parti d'une pure spéculation. Ce jour-là, le patron de l'ADSU se rend au PMO pour une question parlementaire. Coïncidence, le même jour, le nouveau CP est nommé.

Pourquoi l'intérim, alors ? Ce ne serait pas une première. André Feillafé l'avait été avant d'être titularisé en 1997 après la suspension et la destitution de Raj Dayal. Cette pratique est utilisée en prévision de possible litige, voire contestation. Mais la version officielle est qu'il faut donner l'occasion au nominé de faire ses preuves. Choolun Bhojoo va-t-il contester le choix du PM ? L'avenir le dira...