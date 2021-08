Sénégal: Endettement des entreprises formelles - Le poids des concours bancaires courants s'est stabilisé autour de 0,2% entre 2018 et 2019

Le poids des concours bancaires courants dans l'endettement des entreprises formelles, au Sénégal, s'est stabilisé autour de 0,2% entre 2018 et 2019, à la suite d'une stagnation dans les services et les Bâtiments et travaux publics (Btp).

De légères améliorations sont, toutefois, notées dans les industries et le commerce, informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans le dernier numéro de son rapport intitulé « Banque de données économiques et financières » publié en juillet dernier.

Le poids de ces concours bancaires qui désignent les crédits à court terme (moins d'un an) parmi lesquels figurent principalement les découverts bancaires, les facilités de caisse et les autres formes de crédit permettant à l'entreprise de financer ses besoins de trésorerie, passe de 0,1% en 2018 à 0,2% en 2019 dans les industries et de 0,3% à 0,4% dans le commerce.