Cote d'Ivoire: Convention du Conseil national des jeunes - Mamadou Touré invite la jeunesse à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a invité les jeunes à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et prospère.

C'était le jeudi 5 août 2021, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 2è convention du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci) à la salle François Lougah du palais de la culture d'Abidjan-Treichville, autour du thème : « Jeunesse et construction de la nation ivoirienne ».

« Les jeunes ont été les premières victimes des crises qu'on a connues mais nombreux ont été aussi les premiers acteurs », a déploré le ministre, les appelant à éviter les messages de haine et de tribalisme sur les réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux ne doivent pas être pour vous un moyen pour mettre à mal la cohésion sociale au sein de la nation », a conseillé Mamadou Touré, qui s'est réjoui de voir que les jeunesses des partis politiques ont été représentées dans la salle. C'est pourquoi, il a profité pour lancer un appel. « On peut faire la politique sans agir dans le sens de détruire son pays. N'acceptez jamais d'être les esclaves des hommes politiques. Chaque fois que vos leaders vont vous demander de faire quoi que ce soit, il faut que cela soit en cohérence avec votre conviction personnelle », a exhorté le premier responsable de la jeunesse ivoirienne.

Il souhaite que le Cnjci soit un instrument important pour aider le Président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble des acteurs à aller vers la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Le ministre Mamadou Touré a souhaité que les élections qui suivront les travaux se fassent dans la transparence.

Pour cette élection, 21 candidatures ont été enregistrées pour la présidence du Cnjci et deux pour le commissariat au compte. Et ce sont 119 délégués qui prendront part au scrutin. « Tout candidat qui tentera d'acheter la conscience d'un délégué sera purement et simplement disqualifié », a prévenu le ministre.

Le président du Conseil national des jeunes du Burkina Faso, Moumouni Dialla, l'invité spécial de cette convention, a remercié le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour son leadership intercontinental. Avant d'inviter la jeunesse ivoirienne à l'entente.