Cote d'Ivoire: Edition 2021 de l'Oci Halal Expo en Turquie - La Côte d'Ivoire invitée spéciale à Istanbul

L'édition 2021 de l'Organisation de la coopération islamique (Oci) Halal Expo se tiendra, du 25 au 28 novembre, à Istanbul, en Turquie avec comme invitée spéciale, la République de Côte d'Ivoire.

C'est Wassila Ouldchikh, directrice des ventes internationale à Discover Events, structure organisatrice de l'évènement, qui a donné l'information au cours d'une conférence de presse qu'elle a animé le 31 juillet, à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, au Plateau.

Selon la directrice, la 8e édition de l'Oci Halal Expo se tiendra au centre de convention d'Istanbul. Il s'agit d'un évènement international multisectoriel, le plus grand du genre qui s'est imposé comme un pilier de l'industrie Halal dans le monde.

Au cours des éditions passées, précise-t-elle, « nous avons contribué positivement à la carrière de l'entrée professionnelle de l'industrie en participant à l'exposition en tant qu'acheteur, visiteur, professionnel ou exposant ». « En 2021, nous visons une satisfaction maximale des demandes de nos prescripteurs et acheteurs, et attendons au moins 50 pays. Il y aura cette année la participation de nouveaux pays et aussi des petits projets en Side Events », a déclaré à la presse, Wassila Ouldchikh.

En compagnie de Bolanie Sarah Adedimejil, représentante de l'entreprise promotrice de l'Oci Halal Expo en Côte d'Ivoire, de Djiby Sow, directeur Afrique de l'exposition et du représentant de l'évènement au Mali, elle a indiqué que la participation à ce salon international offre des opportunités multiples. Notamment, la rencontre de plus de 500 acheteurs clés de Turquie, du Moyen-Orient, d'Europe centrale et occidentale, sans oublier ceux de la région des Balkans et d'Afrique. Ceci, grâce aux rencontres B2B qui seront organisées par le ministère du Commerce turc.

« Nous nous engageons auprès de nos exposants et acheteurs en leur apportant le contenu qu'ils considèrent comme étant essentiel à leurs échanges commerciaux. Nous serons heureux d'accueillir l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire », a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, la promotrice de l'évènement en terre ivoirienne, Bolanie Sarah Adedimejil, par ailleurs Ceo de Ebiade Holdings, a souligné que l'Oci Halal Expo est un évènement qui enregistrera la participation de la Côte d'Ivoire en tant qu'invitée spéciale.

« La Côte d'Ivoire n'était pas représentée à l'édition précédente qui avait enregistrée plus d'une quarantaine de pays. Cette année, la Turquie a décidé d'offrir une opportunité à la Côte d'Ivoire en faisant d'elle le pays hôte de l'évènement. Une opportunité qui va ouvrir des portes pour le développement de notre pays », a-t-elle précisé.

L'édition précédente de l'Oci Halal Expo s'est tenue sur 14476 m2 du centre d'exposition. Elle a accueilli 378 exposants issus de 40 pays avec plus de 34800 visiteurs professionnels en provenance de 94 pays et 474 acheteurs accueillis.