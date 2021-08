Cote d'Ivoire: Assinie-Mafia - Le tout premier terrain omnisports de la commune inauguré

Placé sous le parrainage et la présence effective de Monsieur Danho Paulin, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, le tout premier terrain Omnisports de la commune d'Assinie Mafia, situé au quartier Sagbadou, a été inauguré ce dimanche 1er août 2021.

D'un coût de 40 millions de Fcfa, ce mini complexe sportif a été entièrement réalisé grâce à l'engagement du Rotary Club d'Assinie. Sa présidente, Marie Ange Aka Adjo, a fait remarquer, au cours de son adresse, que son club n'a fait que répondre aux valeurs chères au Rotary International : célébrer le sport, l'éducation et la jeunesse. Désormais, la jeunesse d'Assinie Mafia pourra, a-t-elle conclu, s'essayer à plusieurs disciplines : maracana, football...

«Que chaque membre du Rotary club d'Assinie soit béni !» a lancé, au nom du conseil municipal, le maire de la commune d'Assinie Mafia, Hippolyte Ebagnitchie, au moment de prendre la parole. Il en a profité pour solliciter des bienfaiteurs pour ériger la clôture, les vestiaires, faire le planting (arbres et gazon) et installer l'éclairage du nouvel ouvrage. «Notre vœu, a-t-il poursuivi, est que ce terrain Omnisports devienne à terme un complexe sportif». C'est la raison pour laquelle, séance tenante, le maire a prié le ministre Danho Paulin, de songer à faire construire un véritable complexe sportif dans la commune.

Prenant à son tour la parole, le premier responsable des disciplines sportives en Côte d'Ivoire s'est réjoui, d'une part, d'être un rotarien, «car le Rotary agit partout pour changer des vies», a-t-il dit. Également maire de la commune d'Attécoubé, et président de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire, (UVICOCI), Danho Paulin a insisté sur la force et le sens de la collectivité.

Poursuivant son allocution, il n'a pas manqué de remercier le Président Alassane Ouattara, pour avoir érigé Assinie Mafia en commune ; car, «en à peine deux ans et demi, Monsieur le maire, vous donnez raison à l'idée que le développement se construit dans la proximité».

Le sport est un puissant vecteur de sursaut national ; en ce sens qu'il rassemble, fait tomber les barrières, améliore la santé et surtout, aide à détecter des talents ; c'est une source de création de richesses ; un gage de renforcement du lien social, qui garantira la solidarité entre les filles et fils de la région du Sud Comoé et renforcera la cohésion de la communauté, a expliqué le ministre Danho Paulin.

Aussi, dès le mois de septembre 2021, a promis le ministre, et ce grâce à une enveloppe de 45 milliards de Fcfa, les 38 capitales régionales du pays vont bénéficier, sur une période de 2 ans environ, de la construction de complexes sportifs et de la rénovation de stades. Ce vaste projet s'inscrit dans le Programme de Réhabilitation et de Construction d'Infrastructures Sportives (PRECIS) de proximité, à l'intention des populations ivoiriennes, initié par le ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Assinie Mafia aura donc son complexe sportif, sur une étendue de 3 hectares !

Le ministre Danho Paulin, le maire Hippolyte Ebagnitchie et la présidente du Rotary Club d'Assinie, Marie Ange Aka Adjo ont procédé à la coupure du ruban marquant l'ouverture du terrain Omnisports. Un match de maracana a clos la cérémonie.

Cette cérémonie a enregistré la participation de nombreux habitants de la commune ; du Roi des Essouman, Awoulaé Fian Mossou V, de chefs de communautés, de notables, d'autorités administratives ; notamment du préfet d'Adiaké, madame Trazié Géraldo Lucie, de la Vice-Présidente du Conseil régional du Sud-Comoé, madame Laurence Kouassi, du sénateur, Germain Ollo. Sans oublier les sponsors du jour, MTN-Côte d'Ivoire et CI-ENERGIES. Deux associations sportives ont également répondu à l'invitation du conseil municipal d'Assinie Mafia : la FIBB (Fédération ivoirienne de basket ball) et la FIMADA (Fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées).

Le Service de communication