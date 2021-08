Angola: La gouverneure de Luanda veut des contributions pour améliorer la capitale

Luanda — La gouverneure de Luanda, Ana Paula de Carvalho, a recommandé aux directeurs et chefs de départements de présenter des propositions et initiatives visant, entre autres, la satisfaction et l'amélioration des conditions de vie des populations de la province.

La gouvernante a fait cette déclaration jeudi lors de la cérémonie d'investiture des directeurs et chefs de départements du Gouvernorat provincial de Luanda, nommés mercredi (4).

Elle a indiqué qu'il y a un besoin d 'engagement et dévouement envers les tâches qu'ils devront accomplir, car l'objectif est la satisfaction et l'amélioration des conditions de vie des populations de Luanda ".

Selon Paula de Carvalho, le travail doit viser à changer l'image de la capitale.

« N'attendez pas seulement des directrices, mais présentez aussi des propositions, ayez des initiatives pour l'amélioration. Qu'il y ait un grand engagement de chacun de vous, a affirmé la gouverneure qui a investi

Antónia Ferreira Domingos Marcelino comme directrice de l'Action sociale, de la famille et de l'égalité du genre.

João Nelson Catinda a été investi au poste de directeur pour les études, la planification et les statistiques du gouvernorat provincial, tandis que Calunga Francisco Zage Quissanga assume la direction des infrastructures et services techniques.

Ont également été installés Metuliana Kassova Lussati Songuile, directrice adjointe du Cabinet de la gouverneure, et Maia da Conceição Hanja, cheffe du département des relations publiques et du protocole du secrétariat général du gouvernorat.

Sandra Caetano Batalha et Joaquim Figueiroa Caluyombo ont également pris leurs fonctions de conseiller pour le domaine politique et social de la gouverneure et administrateur adjoint pour le domaine technique et services communautaires de la commune de Calumbo, respectivement.