Malawi: Le pays intensifie ses préparatifs pour la Journée mondiale des missions

Lilongwe — Le Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) au Malawi a exhorté les catholiques du pays à sensibiliser et à prier pour le succès du Mois de la Mission et de la Journée Mondiale de la Mission qui, comme chaque année, a lieu en octobre. Le père Vincent Mwakhwawa a déclaré que les chrétiens doivent bien comprendre le Mois de la mission et la Journée mondiale des missions d'octobre afin de pouvoir participer pleinement et activement aux diverses activités qui se dérouleront en marge des principales célébrations prévues en octobre.

"Nous mettons l'accent sur trois domaines principaux dans nos préparatifs pour la Journée mondiale des missions de cette année : encourager les chrétiens à prier en famille, sensibiliser davantage à la Journée mondiale des missions et aux obligations missionnaires de chaque personne baptisée, et demander aux fidèles de contribuer financièrement aux activités missionnaires de l'Église", a déclaré le père Mwakhwawa.

Le directeur des OPM a ajouté qu'ils réalisent également des émissions de radio et de télévision et lancent des messages sur les plateformes de médias sociaux sur la façon dont les chrétiens peuvent se préparer au mieux pour le mois et le jour.

Dans ses remarques, le président du Conseil des laïcs du diocèse de Zomba, qui accueille également les activités du mois d'octobre de cette année, M. Vito Sandifolo, a déclaré que le diocèse s'assure que tous les chrétiens sont en mesure de comprendre l'importance du mois et du jour et de participer pleinement, tant dans les préparatifs que le jour même.

"Nous avons demandé à tous les groupes du diocèse de participer à la préparation de la Journée mondiale des missions", a ajouté M. Sandifolo.

Le diocèse a également distribué des livres des OPM aux fidèles des paroisses du diocèse pour commencer à se préparer à l'événement.

Le mois des missions d'octobre et la Journée mondiale des missions ont été réservés à l'Église catholique du monde entier pour renouveler publiquement son engagement dans le mouvement missionnaire.