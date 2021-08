Mali: " Que pouvons-nous faire tous ensemble pour aider Sœur Gloria Cecília Narváez ? " - Edith Blais, sa codétenue garde l'espoir

Bamako — " Que pouvons-nous faire tous ensemble pour aider Sœur Gloria Cecilia Narvaez aux mains des ravisseurs depuis 4 ans et 6 mois ? ", écrit la Canadienne Edith Blais qui a partagé 5 mois de captivité aux mains des djihadistes avec les religieuses colombiennes de la Congrégation des Sœurs franciscaines de Marie Immaculée, et qui a réussi à s'échapper en mars 2020 du groupe terroriste GSIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) qui l'avait enlevée au Burkina Faso en décembre 2018.

La note reçue par l'Agence Fides par l'intermédiaire du Père Pierluigi Maccalli, prêtre de la Société des Missions Africaines enlevé par des miliciens jihadistes le 17 septembre 2018 et libéré le 8 octobre 2020, est pleine d'espoir et en même temps de préoccupation pour le sort de la religieuse dont, après plus de 4 ans, on est toujours sans nouvelles.

"Elle a partagé tout ce qu'elle avait avec moi", a déclaré la Canadienne. "Sœur Gloria m'a beaucoup aidé pendant mon emprisonnement dans le désert. C'est une grande femme, profondément désintéressée, et cela m'attriste de savoir que c'est précisément cette caractéristique qui l'a conduite dans cet enfer. Elle a consacré sa vie à aider les autres, se rendant dans des pays pauvres et dangereux pour apporter son soutien aux femmes et veiller à la santé de jeunes enfants qui n'auraient probablement pas survécu sans cette bienveillance."

"Je voudrais partager une histoire vraie, une vérité qui existe malheureusement encore aujourd'hui" - écrit Edith qui a voulu partager sa brève réflexion pour rendre visible aux autres la réalité de Sœur Gloria. "Elle travaillait dans un orphelinat lorsqu'un groupe de rebelles a fait irruption et a exigé de l'argent. Malheureusement, les femmes qui y travaillaient n'avaient pas ce que les terroristes recherchaient, vivant avec presque rien. Craignant que les assaillants ne fassent du mal à ses compagnons, elle les a suppliés de la choisir s'ils voulaient faire du mal à l'un d'entre eux, car elle était la plus âgée des quatre. Ils l'ont écoutée et se sont échappés de l'orphelinat, l'emmenant avec eux et s'enfonçant dans le désert sur leurs motos. C'est un voyage qui a duré plusieurs jours et qui la marquera à jamais. Sœur Gloria est profondément affectée par le syndrome de stress post-traumatique et se retrouve seule. Sa souffrance est grande, mais elle reste forte et ne perd pas espoir. Elle a toujours gardé sa foi en Dieu, en la vie, en l'humanité.

La Canadienne a conclu son appel en invitant les gens à continuer "à maintenir en vie l'espoir et l'histoire de Sœur Gloria Cecilia Narvaez, afin que l'humanité puisse penser à elle et la porter dans son cœur, comme je la porte dans le mien".