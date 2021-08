Cote d'Ivoire: Sortie de la 55e promotion de l'Ens - 3 500 Normaliens prêts à relever le défi du positionnement de l'école

L'École normale supérieure (Ens) a célébré, jeudi, la sortie de la 55e promotion portant le nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dans l'enceinte de l'institution.

Ce sont 3500 étudiants prêts à servir le pays dans les lycées et collèges, après deux années de formation à l'École normale supérieure (Ens) d'Abidjan, au noble métier d'enseignant. Cette cérémonie de baptême de la 55e promotion dénommée Téné Birahima Ouattara marque le début d'une carrière et d'un nouveau profil professionnel pour ces normaliens. Ils sont capables désormais de répondre aux besoins du monde éducatif.

Ces normaliens composés d'enseignants et de personnel d'encadrement se sont engagés à travailler dans les pas de leur parrain qui, de par son portefeuille ministériel, incarne de nombreuses valeurs dont l'honneur, la discipline, la rigueur et la loyauté. Cette promotion s'est engagée "à agir pour relever le défi de repositionnement de l'école ivoirienne en proie à d'énormes difficultés". "Il nous faut repenser, voire reconstruire le système éducatif sur la base des valeurs dans le contexte actuel des états généraux de l'école ivoirienne. C'est constamment qu'il nous faut mordre dans le granite de la connaissance pour comprendre le monde qui nous entoure à l'effet d'apporter notre modeste contribution", a soutenu le délégué général des étudiants, Allalé Kassi Bernard. Car, dit-il, la prestigieuse école de laquelle il sort est fermée à "la philosophie de la régénérescence, de la médiocrité et du laisser-aller".

En présence de plusieurs personnalités de la communauté universitaire et du représentant du parrain de cette promotion, le Directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Jean-Paul Malan, le Directeur général de l'Ens, Pr Ouattara Lassiné, a indiqué que les étudiants ont fait un choix judicieux de parrain. Car, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara représente « un symbole pour la jeunesse africaine ».

Derrière la belle silhouette de l'homme calme se découvre un serviteur de l'État humble, à l'écoute de ses concitoyens. Un homme d'une humilité qui arrache admiration et respect. « Sachez monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, que votre rigueur, votre volonté ferme d'être dans le vrai, et d'accomplir votre mission avec courage et détermination, font de vous un modèle pour la jeune génération », a salué le Pr Ouattara Lassiné. Aussi, a-t-il rassuré le représentant du parrain sur la qualité de l'enseignement reçu par ses étudiants.

A l'en croire, ces normaliens, au regard des résultats de fin de formation, ont fait preuve d'une maturité extraordinaire et d'un sens de la responsabilité. « Ils ont su garder présent à l'esprit, durant tout le temps de la formation, notre vision d'une Ens sans bruit et rayonnante », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'Ens a exhorté Les normaliens de la 55e promotion à rompre avec les pratiques peu recommandables qui sont des handicaps à l'épanouissement du système éducatif ivoirien.

Pour sa part, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Kobéa Toka , par ailleurs, directeur de cabinet, a félicité le directeur général de l'Ens pour les actions menées afin de redorer le blason de l'établissement. « Les fondements de l'enseignement supérieur, ainsi que les conditions de vie et de travail des enseignants et des étudiants étaient si dégradés qu'ils avaient atteint le paroxysme de l'intolérable », a-t-il regretté.

Et de relever que la présente cérémonie de baptême de la promotion sortante de l'École normale supérieure, promotion Téné Birahima Ouattara, vient à point nommé pour mettre à la disposition du ministre en charge de l'Education nationale, des personnels qualifiés, capables par une éducation de qualité, de contribuer inéluctablement au développement durable du pays.

Pour conclure, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné que l'éducation et la formation professionnelle restent le meilleur investissement à faire pour une meilleure prospérité et une sécurité future, car la connaissance et la compréhension des autres sont la clé de la paix et du bonheur durable.

L'histoire retiendra également que grâce à la vision éclairée du Président Alassane Ouattara, qui est de faire du secteur Éducation-Formation l'un des maillons essentiels de sa politique de développement, la Côte d'Ivoire compte de nombreuses universités et grandes écoles publiques dont celle de San Pedro qui ouvrira ses portes la rentrée prochaine.

Il faut noter que les meilleurs étudiants déclarés admis et majors dans leur discipline au concours direct d'entrée à l'Ens et ceux déclarés admis et majors dans leur filière en fin de formation ont été récompensés.