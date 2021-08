Cote d'Ivoire: 60 ans de l'ENSEA - Le Premier ministre Patrick Achi encourage ses filleuls à persévérer dans l'excellence

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 5 août 2021, à Abidjan, ses filleuls de la promotion 2021 de l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea), à continuer de cultiver l'excellence dans la vie professionnelle.

« Le plus important, c'est le travail que vous faites et qui sera toujours récompensé. Je n'ai jamais vu de ma vie, et de toute ma carrière quelqu'un de sérieux au travail qui n'atteint pas les sommets. On a toujours besoin de gens qui veulent travailler et qui sont sérieux. Je pense que c'est ce qui vous a été enseigné dans cette école d'excellence. Sachez que ce sont les valeurs apprises ici, que vous devez continuer d'appliquer dans la vie professionnelle », a dit le chef du gouvernement.

Patrick Achi a insisté sur les responsabilités qui attendent ses filleuls. « Vous êtes la fine fleur de ce que la Côte d'Ivoire fait de mieux en matière d'éducation. Vous êtes une élite. Et quand on est une élite, cela impose des devoirs et des responsabilités. Si votre pays doit sortir du lot, pour atteindre les pays émergents, cela passera forcément par vous », leur a-t-il dit. Il leur a demandé de demeurer humbles et ambitieux.

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui assure la tutelle de l'Ensea, a relevé qu'en choisissant le Premier ministre comme parrain, la direction de cet établissement de référence et les étudiants des différentes promotions ont fait le pari d'incarner ses qualités professionnelles et humaines. Elle a, par ailleurs, invité les étudiants à suivre l'exemple de rigueur et de dévouement de leur parrain.

La promotion 2021 compte 118 étudiants, dont 41 Ingénieurs Statisticiens-Economistes, 39 Ingénieurs des Travaux Statistiques et 38 Adjoints Techniques de la Statistique.

Créée en 1961, l'Ensea est un établissement public national. Elle a obtenu en 2015 le label de Centre d'Excellence de la Banque mondiale.