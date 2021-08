Cameroun: Lutte contre le désordre urbain - Les autorités traditionnelles associées

Le maire vient de leur présenter les projets « Restituer le trottoir aux piétons » et « Assainissement et professionnalisation du secteur des mototaxis ».

La lutte contre le désordre urbain est l'affaire de tous. Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndinè a récemment rencontré les autorités traditionnelles et les représentants des communautés établies à Douala, pour une concertation sur ce problème. Pendant les échanges qui ont duré plus de deux heures, le maire a dressé un état des lieux du désordre urbain, fléau aux multiples facettes qui sévit sur toute l'étendue de la cité économique. Roger Mbassa Ndinè a ressorti, dans son exposé, les impacts humains, économiques, sécuritaires, environnementaux etc. du désordre urbain dans la ville.

Profitant de cet échange, l'exécutif de la ville a affirmé sa vision de faire de Douala une ville attractive, économiquement viable et dans laquelle il fasse bon vivre. A cet effet, le maire et ses collaborateurs ont partagé avec les nombreux participants le plan de lutte contre le désordre urbain engagé depuis déjà quelques mois, articulé autour des projets « Restituer le trottoir aux piétons » et « Assainissement et professionnalisation du transport par mototaxis ». Quelques actions ont été menées, notamment au boulevard Ahmadou Ahidjo, encore appelé Cité chinoise, a indiqué Roger Mbassa Ndinè.

Un appel à la mobilisation et à l'implication de toutes les forces vives de la cité, pour le succès de ce plan, a été lancé. En retour, les autorités traditionnelles ont annoncé leur entière disponibilité à agir, chacune à son niveau, pour non seulement soutenir l'action de l'exécutif de la ville et redorer le blason de la ville de Douala, afin de lui redonner son lustre d'antan.

Pour ce qui est des mototaxis, il sera question d'améliorer leurs conditions de travail, la circulation dans les carrefours de la ville, la qualité du service dans ce secteur d'activité et la vie de la population en général. A l'unanimité, les autorités traditionnelles exhortent désormais les populations de Douala à exercer leurs activités dans le strict respect de la légalité. Ce qui, selon eux, fera de la cité économique un espace de partage harmonieux.