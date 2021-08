Cameroun: Pr. Jacques Fame Ndongo, membre du Bureau politique, secrétaire à la Communication du RDPC - « Nous voulons éviter la caducité des mandats »

interview

Le RDPC est engagé en ce moment dans un processus de renouvellement de ses organes de base. Pourquoi ces opérations ont lieu seulement maintenant ?

En engageant, en ce moment, le renouvellement des organes de base du Parti, après la reconfiguration du sommier politique de nos 360 sections intérieures et 17 sections extérieures, le président national, S.E. Paul Biya, a envoyé un signal fort à la communauté nationale et internationale : le RDPC se prépare, avec méthode, efficacité et rationalité, aux échéances politiques futures, dans la transparence et la pugnacité. Le président national du RDPC a opté pour la modernisation et la transfiguration du parti, afin d'affronter avec efficience la concurrence politique, conformément aux canons universels de la démocratie libérale et dans le cadre des spécificités de notre système politique essentiellement ouvert et dynamique (avec plus de 300 Partis politiques qui se déploient librement). Pourquoi maintenant ? Il s'agit d'éviter la caducité des mandats de nos responsables politiques locaux et la somnolence opérationnelle de nos « gladiateurs ».

Que vise le RDPC au sortir de ces opérations ? Certains parlent de l'éventualité d'un congrès pour renouveler le mandat des membres du Comité central, du Bureau politique et même du président national ?

Le RDPC vise une plus-value en terme de modernité, compétence, crédibilité, efficacité et inclusion (en insérant dans ses rangs, de manière nettement plus visible que par le passé, les jeunes, les femmes, les couches sociales vulnérables, les différentes composantes sociologiques, religieuses, linguistiques, professionnelles etc. du Cameroun), car le RDPC est un parti de tous, par tous et pour tous. Le président national du RDPC est déterminé à faire de notre parti une formation politique plus flamboyante, plus performante, plus conquérante.

Il importe de choisir, démocratiquement, mieux que par le passé, des meneurs d'hommes qui puissent affronter victorieusement les batailles politiques futures, la concurrence politique étant de plus en plus âpre. Quant à l'éventualité d'un congrès, elle relève de la très haute compétence de S.E.M. le président national du RDPC qui est seul juge de l'opportunité politique, de la faisabilité technique et des aspirations fondamentales des militants de son parti, dans le temps et dans l'espace. Et il est toujours en phase avec sa base militante dont il connait les préoccupations quotidiennes.

Le sommier politique mis sur pied en mars-avril dernier servira de liste électorale à ces renouvellements. Or, celui-ci semble présenter quelques problèmes. Certains qui n'avaient pas encore atteint l'âge d'adhésion au RDPC (15 ans) n'ont pas pu être enrôlés. Ceux de l'OJRDPC atteints par la limite d'âge à ce niveau (35 ans) pourront-ils prendre part aux opérations dans le RDPC ?

Les jeunes de l'OJRDPC ayant dépassé 35 ans vont militer au sein du RDPC ou de l'OFRDPC et se porter candidats aux postes électifs, s'ils en ont convenance. Ceux qui n'avaient pas atteint 15 ans au moment de l'élaboration du sommier, ont jusqu'au jour du lancement effectif des élections pour s'inscrire dans une cellule. Cette opportunité leur est ouverte, jusqu'au commencement du scrutin concerné. Les responsables qui iront sur le terrain pour les renouvellements des organes de base pourront régler, au cas par cas, ces situations, en tenant compte de la marge que leur offrent la circulaire présidentielle (président national du RDPC) et la note d'application du Secrétaire général du Comité central du RDPC. La réunion qu'a présidée, mercredi dernier (de 16h à 19h30), au Palais des Congrès, M. le Secrétaire général du Comité central du RDPC a édifié les émissaires du Parti dans les 10 régions et hors du Cameroun sur cette question.

Quelles sont les dispositions prises pour un bon déroulement du renouvellement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ?

M. Jean Nkuete, Secrétaire général du Comité central du RDPC a tenu une réunion mercredi dernier élargie à tous les hauts responsables qui iront sur le terrain pour les renouvellements des organes de base et aux membres du secrétariat général du Comité central du RDPC. Il a donné des directives précises en vue du déroulement optimal des opérations de renouvellement des organes de base, dans le respect des textes du RDPC, de la circulaire présidentielle y relative, de la note explicative qu'il a signée, tout en tenant compte du contexte sécuritaire délicat dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un exposé spécifique a été délivré par le Pr. Elvis Ngollè Ngollè sur les enjeux réels de l'opération sus-visée dans les deux régions que vous avez citées. Il n'y a donc pas de doute que le renouvellement des organes de base se déroule sous d'heureux auspices, avec le concours de tous les protagonistes, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, comme dans les huit autres régions et à l'étranger. Mais, la vigilance est toujours de mise, car les sanguinaires ne baissent pas la garde, au Cameroun et à travers le monde.