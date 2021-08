Cameroun: Renouvellement des organes de base - Le RDPC face à lui-même

Les opérations qui débutent demain devraient permettre à la principale force politique du Cameroun, non seulement à injecter du sang neuf dans ses structures de base, mais également à mieux se projeter vers l'avenir.

Il y a de l'effervescence dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) depuis le 8 juillet 2021, date de la publication de la circulaire du président national sur les opérations de renouvellement des organes de base qui vont concerner les 360 sections du territoire national et les 17 implantées à l'étranger. Les structures mises sur pied en 2015 sont donc appelées à être renouvelées entièrement. De nombreuses innovations vont entourer des opérations électorales qui, comme cela a souvent été observé, ne manqueront pas de soulever des passions, comme c'est souvent le cas en de pareilles circonstances.

Au premier rang des nouveautés, les responsables qui seront élus lors de ce processus qui va arriver à son terme le 30 septembre 2021, le seront par des militants issus du sommier politique validé entre mars et avril derniers. Autant dire qu'il s'agit là des listes électorales du Rdpc. Même si dans les rangs des militants à la base, l'on n'hésite pas à soulever des problèmes qui pourraient survenir, certains militants ne figurant pas sur ces listes, alors que d'autres, militant de l'Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ojrdpc) auront dépassé l'âge requis pour être électeur ou éligible au sein de cette organisation spécialisée du parti.

Ces opérations de renouvellement viendront également réaffirmer la volonté, maintes fois affichée du président national du Rdpc, Paul Biya, de donner davantage de places aux jeunes et aux femmes. Les instructions à ce sujet, reprises dans la note du secrétaire général du Comité central en date du 22 juillet 2021 sont plus précises dans les quotas accordés aux jeunes et aux femmes dans les différents organes, et particulièrement dans les bureaux de sections Rdpc. Ici, chaque liste, sous peine de rejet, devrait comporter au moins trois femmes et trois jeunes (âge compris entre 15 et 35 ans).

Autre nouveauté, c'est l'implication financière des opérations en cours. Celle-ci devrait permettre au parti de se refaire une santé sur ce plan. Outre le paiement des cotisations exigibles pour chaque candidat, à titre individuel, les différentes listes devront s'acquitter de frais de caution non remboursable. Celle-ci va de 100 000 F pour la section Rdpc à 1 000 F pour le bureau de la cellule, la plus petite unité de cette formation politique. Une campagne électorale sera organisée pour les différents concurrents. Celle-ci va durer un jour pour les cellules et les comités de base et deux jours pour les sous-sections et les sections. Ces opérations de renouvellement des organes de base du Rdpc interviennent également après un acte qui n'est pas passé inaperçu de la part du président national Paul Biya. Le 24 juin 2021, il a en effet décidé d'accorder son pardon à 23 militants qui avaient été sanctionnés à la suite des travaux de la Commission de discipline ad hoc du Comité central chargée de connaître des cas d'indiscipline relevées lors des élections municipales du 9 février 2020. Mais il faut dire que pour la plupart des militantes et militants du Rdpc, les lendemains des opérations en cours seront également suivis avec beaucoup d'intérêt. Les instances supérieures, Comité central et Bureau politique ont vu leur mandat prorogé le 3 novembre 2016 à la suite d'une réunion du Bureau politique. La logique jusqu'ici a toujours voulu que ces instances soient renouvelées après les bureaux des organes de base. Exception faite du cas évoqué ci-dessus.