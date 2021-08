Cameroun: Nkotti François - Concert d'hommages pour une icône

A lui seul Nkotti François constituait un patrimoine national. Ce souffle, poussé avec les Black Styl, groupe mythique ayant fait exploser le rythme makossa dans le pays et le reste du monde en l'internationalisant au début des années 70, n'a cessé d'aller grandissant.

Les univers culturel, économique et politique auxquels Desto, de son précieux surnom, appartenait et en faisait la légitimité, le pleurent aujourd'hui. Avant d'être le promoteur culturel et économique, ou encore l'homme politique, Nkotti François était un artiste émérite.

Un auteur-compositeur, arrangeur et interprète qui avait toujours le feeling du son qui fera mouche. Il comptait un répertoire de plus de 30 albums. Ses faits d'armes, il les avait condensés dans une autobiographie, dédicacée en mars dernier, intitulée « On m'appelle Desto », en même temps qu'un coffret audio-vidéo de 3 CD et un DVD titré « Merci-Thanks ».

Très peu de mots suffiraient pour décrire l'œuvre pour la culture camerounaise et pour exprimer la grandeur de la carrière du promoteur de la Foire musicale, artistique, industrielle et commerciale du Cameroun (Fomaric), plateforme qui a vu naître des centaines de talents. Alors CT cède le champ à ses amis et confrères artistes, ceux qui le connaissaient le mieux.