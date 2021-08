Cameroun: CAN TotalEnergies 2021 - mobilisation générale

La sixième session du Comité d'organisation local tenue hier à Yaoundé a été l'occasion de passer en revue les préparatifs de la cérémonie du tirage au sort ainsi que les six sites de compétition.

L'heure était aux retrouvailles au sein du Comité d'organisation local du CHAN 2020 et de la CAN 2021 (COCAN 20-21), hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'enceinte a accueilli la sixième session du COCAN 20-21, la première après le CHAN 2020 tenu du 16 janvier au 7 février 2021. Cette réunion a connu la participation des gouverneurs de cinq régions (Centre, Littoral, Nord, Ouest, Sud-Ouest) en leur qualité de présidents des sites de compétition ainsi que des maires de certaines villes hôtes. L'ordre du jour prévoyait huit points où figuraient en bonne place la présentation du niveau des préparatifs de la cérémonie du tirage au sort ainsi que le niveau d'évolution des préparatifs de la compétition sur les six sites retenus (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Buea-Limbe).

S'agissant du tirage au sort du 17 août prochain, de l'exposé de Michel Dissake Mbarga, directeur du tournoi CAN TotalEnergies 2021 et de Fabien Mayer, parlant au nom de Leap Creative Studio, l'expert-consultant événementiel de ladite cérémonie, on retient que les éléments de préparation se mettent déjà en place. A ces deux acteurs, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, président du COCAN 20-21, a instruit la poursuite des opérations en cours avec davantage d'engagement.

Relativement au niveau d'évolution des préparatifs sur les différents sites, on retient l'accélération des travaux de finition du stade d'Olembe. L'infrastructure sportive de 60 000 places qui doit passer dans les prochains jours des tests en vue de son homologation par la Caf et la Fifa. Une mission mixte des deux instances internationales est annoncée cette fin de semaine à Yaoundé à cet effet. Sur le site de Garoua, la qualité de la pelouse du stade de Roumde Adjia et de son annexe a été fortement appréciée par les experts de la Caf lors de leur récente visite. L'offre hôtelière s'est aussi considérablement améliorée et est appelée à se densifier avec la livraison prochaine de l'Hôtel de la Bénoué et l'extension de l'hôtel Shalom sur fonds publics. A ce jour, il n'existe aucune inquiétude quant aux capacités d'hébergement sur les sites de Garoua et de Bafoussam.

« La CAN 2021 est une activité de souveraineté et de prestige de l'Etat du Cameroun », a ainsi réitéré le président du COCAN 20-21 pour signaler l'intérêt particulier de la hiérarchie de l'Etat dans la réussite de cette fête sportive. A toute la chaîne de l'organisation opérationnelle, il a été demandé de faire preuve d'abnégation, de franche collaboration, détermination et de patriotisme pour un succès encore plus éclatant que celui observé lors du CHAN 2020. Cela passe par la connaissance et la maîtrise des différentes responsabilités. C'est à ce titre que les coordonnateurs des six sites de compétition ont reçu le document de cadrage des différentes commissions techniques ainsi que les manuels de formation des volontaires et des agents de liaisons.

Avant de clore cette sixième session, Narcisse Mouelle Kombi a recommandé aux organes du COCAN de réserver un accueil chaleureux aux délégations qui participeront à la cérémonie du tirage au sort. Et même après, puisqu'il est prévu le lendemain, la visite de familiarisation dans les sites de chaque groupe. De même que la campagne de promotion et de visibilité sur les activités à venir devrait nécessairement connaître une accélération.