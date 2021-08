Algérie: Le pays déterminé à récupérer son patrimoine historique et culturel de l'étranger

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Lebigua a affirmé, jeudi à Alger, "la détermination" de l'Algérie à récupérer "tout son patrimoine" historique et culturel de l'étranger, en application des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur du Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du 1e novembre 1954 (CNERMN54), Miadi Djamel Eddine, lors d'une conférence de presse sur le canon Baba Merzoug , M. Lebigua a souligné que "l'Algérie est déterminée aujourd'hui à récupérer tout son patrimoine historique et culturel de l'étranger", ajoutant qu"'il s'agit d'honorer les engagements prévus dans le programme du président de la République, à commencer par la récupération des crânes et restes mortuaires des martyrs de la résistance populaire pour les enterrer en Algérie le 5 juillet 2020".

M. Lebigua a appelé, dans ce sens, tous les acteurs concernés par la mémoire nationale "à la conjugaison des efforts pour préserver le patrimoine historique et culturel", rappelant les sacrifices consentis par le peuple algérien pour arracher sa liberté et défendre sa dignité contre un occupant usurpateur et contre les tentatives d'aliéner les fondements de son identité.

Pour sa part, le chercheur et historien, Hocine Abdestar qui a axé son intervention sur la symbolique historique de 'Baba Merzoug' construit dans le 16e siècle, a souligné l'impératif de "hâter la récupération de ce canon, une fierté nationale car symbolisant la force de la marine algérienne".

L'avocate Fatima Zahra Benbraham a affirmé, quant à elle, "qu'il n'existe aucun empêchement légal pour la récupération de ce canon, d'autant que l'Algérie est en droit de puiser les voies légales pour récupérer cette pièce historique, conformément aux lois internationales".

La conférence a été ponctuée par la projection d'un film documentaire sur le canon+Baba Merzoug+ initié par le ministère des Moudjahidine et relatant l'histoire de cette pièce depuis les principales batailles dans lesquelles il avait été utilisé jusqu'à sa confiscation par l'occupant.