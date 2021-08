Algérie: Amin Zaoui au Forum du TNA, autour de la théâtralisation du roman

Alger — "Les rencontres des soirées théâtrales", un concept virtuel adopté par le Forum du Théâtre national algérien a accueilli, jeudi pour son premier numéro en ligne, le romancier et penseur Amin Zaoui qui s'est exprimé sur le thème de "La théâtralisation du roman et la confrontation de la narration avec l'action".

"Mis à l'heure du reconfinement imposé par la dégradation de la situation sanitaire liée à la recrudescence des cas de contamination à la Covid-19, le Forum du TNA a ouvert son espace virtuel à l'écrivain Amin Zaoui qui a d'abord mis en exergue le rôle du théâtre dans son action fédératrice des acteurs de l'art dans la diversité de ses disciplines.

Abondant sur le rapport de réciprocité existant entre le roman et le théâtre, le communicant a expliqué que le "succès de l'un auprès du public ne va pas sans la réussite de l'autre".

Un échange, poursuit-il, qui amène à parler de "société de la culture et de créativité" et du "marché de la création et de l'art" qui doit, selon lui, susciter une "profonde réflexion" sur les plans, sociologique, économique et commercial.

Aller vers le texte littéraire et le roman est en réalité une "opportunité" pour le théâtre de s'ouvrir pour se diversifier et se renouveler explique Amin Zaoui, auteur d'une trentaine de romans traduits en plusieurs langues.

Relevant la nécessité d'opérer cette écoute, "ô combien importante", qui ne pourrait donc que donner un souffle "moderne et renouvelé" à l'acte créatif théâtral ou narratif, explique le docteur en littérature comparée, entre autre.

Citant l'expérience algérienne dans l'adaptation des romans littéraires au théâtre, l'auteur du roman, "Le miel de la sieste" rappellera que ce travail de "transfert" vers un autre support artistique s'est toujours déroulé "non sans nuire aux grands textes".

Le conférencier préconise alors de travailler sur la théâtralisation des romans, "l'âne d'Or", écrit au IIe siècle par Apulée et "La cité de Dieu" de Saint Augustin, deux textes desquels il est possible, selon lui, d'extraire deux grands spectacles" qui pourraient servir de "modèles et de référence" en matière d'adaptation au théâtre.

Ce genre de travaux qui "mettent en relation, le théâtre avec son histoire" à travers ses textes anciens est "plus que nécessaire", estime le romancier, pour arriver à aborder sereinement les grandes questions sous les angles de la littérature et du théâtre, loin des "considérations idéologiques politiciennes".

Amin Zaoui a enfin évoqué l'adaptation en pièces de théâtre de deux de ses romans, "La reine" (produite en Algérie) et "Le dernier juif de Tamentit" (Produite en France), affirmant qu'il s'attendait plus à ce que la théâtralisation de ses romans soit couronnée de succès.

Ce que souhaite le romancier, conclut le penseur est la réussite du spectacle qui va forcement conduire à un succès renouvelé son roman.

Des rencontres littéraires aux thématiques en lien avec le 4e Art sont au programme des "Rencontres des soirées théâtrales", un concept virtuel adopté par le Forum du Théâtre national algérien visant à "maintenir une vie culturelle" en ligne.

Le journaliste et romancier Nadjib Stambouli, ainsi que l'artiste et musicologue Salim Dada, ancien secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle auprès du ministère de la Culture et des Arts, sont également attendus lors de ces rencontres virtuelles, visibles sur la page Facebook du TNA.