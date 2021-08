Angola: Le vice-président assiste au lancement du film "Mwana Nkento"

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a assisté jeudi à Luanda, au lancement du film "Mwana Nkento", une production totalement angolaise.

L'événement a regroupé des journalistes, des membres de la production, des acteurs et des sponsors du film, qui raconte une histoire de deux jeunes, Nakakalepo et Massala, appartenant à des groupes ethniques différents, Kwanhama et Bakongo.

Dans l'intrigue, les deux décident d'affronter les traditions qui les empêchent de vivre un grand amour, mais comme toute la tradition brisée, au cinéma cela se termine en tragédie.

Le film, selon Sílvio Nascimento, l'un des producteurs exécutifs et CEO de "Tellas", arrive dans les salles de cinéma avec les acteurs aux multiples talents.

"Nous affirmons que le cinéma angolais est vivant, plein de qualités, et dans la plupart des cas, il n'a besoin que de mécènes qui puissent nous aider à produire plus, à représenter plus et à vivre plus de l'art", a-t-il déclaré.

Le cinéma met en scène des acteurs tels que Lélis Twevekamba, Evanilde Ferreira, Fernando Mailoge, Mariana António et Carlos Carvalho.