Cote d'Ivoire: Leadership féminin - 18 femmes leaders et 4 "He for She" honorés

Delizia Group a organisé en collaboration avec l'Ong "Amour Sans limite" (une Ong de bienfaisance) un dîner-gala autour du thème : « La femme au cœur du développement ». C'était le 31 juillet 2021, à Abidjan les II-Plateaux.

Cet événement était placé sous le parrainage de Dr Marie-Paule Kodjo, activiste de la société civile et vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme (Cndh).

Au cours de ce dîner-gala, dix-huit (18) femmes leaders, vaillantes, inspirantes dont des femmes dans des métiers d'hommes (femme mécanicienne d'avion, femme commando de la gendarmerie) et quatre (4) hommes "He for She" (des hommes qui travaillent pour l'autonomisation de la femme) ont été primés, soit 22 personnes au total.

« Dans tous les secteurs (femmes dans l'armée, femmes médecins, femmes dans le domaine économique), la femme prend de plus en plus de l'espace malgré les pesanteurs socio-culturelles. Aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui ont compris l'importance des femmes et qui les encouragent à se réaliser », a déclaré Dr Marie-Paule Kodjo, marraine de cette cérémonie.

Avant de féliciter Marie-Nadège Koffy pour cette initiative qui permet de mettre en lumière les compétences féminines, ces femmes qui se sont battues pour réaliser leurs rêves. « Ce n'est pas en vain que je t'appelle affectueusement "ma préférée" pour tout ce que tu représentes », a-t-elle dit.

Dr Marie Paule Kodjo n'a pas manqué d'inviter les femmes à occuper la scène publique et les instances de prise de décision. « Lancée en 2019, cette manifestation a été reportée à ce jour, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 », explique Marie-Nadège Koffy, directrice générale de Delizia Group et également présidente de l'Ong "Amour Sans limite", promotrice de l'évènement.

Selon elle, cette cérémonie vise à célébrer l'excellence féminine africaine, en général et ivoirienne, en particulier. Car en Afrique, la femme est ce cordon qui tient la famille.

« Ces femmes fortes impactent les niveaux de vie et utilisent tous les moyens pour lutter contre la pauvreté. Ces guerrières mettent leur savoir-faire, leur talent et leur compétence au service de la société mais beaucoup reste encore dans l'ombre surtout celles exerçant les métiers dit métiers d'hommes », a-t-elle dit.

