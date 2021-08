Afrique: Lu pour vous / Comment les communistes ont façonné l'histoire de l'Afrique du sud pendant 100 ans

Jusqu'à récemment, vivre jusqu'à 100 ans était une réussite qui méritait d'être célébrée en soi. En Angleterre, les nouveaux centenaires reçoivent une carte spéciale de leur reine. Peut-être que la même convention est maintenue en Afrique du Sud et les quelque 300 000 membres de son Parti communiste peuvent s'attendre à un message d'anniversaire du président sud-africain Cyril Ramaphosa à l' occasion de leur centenaire . Ou peut être pas.

Dans tous les cas, ils ont plus à célébrer que l'extrême vieillesse de leur parti, bien que dans des conditions souvent difficiles, la survie elle-même soit un exploit. Après l' African National Congress (ANC) au pouvoir depuis 109 ans , le Parti communiste sud-africain est la deuxième plus ancienne organisation politique d'Afrique. Mais les communistes sud-africains ont fait plus que survivre à leurs rivaux et adversaires. Ils peuvent faire des réclamations raisonnables pour avoir l' histoire en forme sud - africaine, comme je l' ai indiqué dans mon livre , Red Road to Freedom: Une histoire du Parti communiste sud - africain 1921-2021 . De quelles manières ont-ils fait cela ? Et est-ce juste de l'histoire, cependant, que la fête sera célébrée? Quoi de neuf aujourd'hui?

FAÇONNER L'HISTOIRE

Premièrement, ils ont initié des solidarités politiques qui ont transcendé les clivages raciaux et sociaux de l'Afrique du Sud. Ils ont commencé à le faire dès la formation du parti en 1921, lorsqu'il a commencé à recruter des Sud-Africains noirs. Dix ans plus tard, des Noirs dirigeaient le parti et le rejoignaient par milliers. C'était à une époque où la plupart des formes de vie sociale étaient ségréguées racialement, par la coutume sinon par la loi. A partir de 1948, l' apartheid restreindra encore plus tout contact interracial. Mais, de tels confinements étaient assez étendus bien avant cela. L'engagement du parti envers la politique interraciale vacillait de temps en temps, mais, malgré tout, il fournissait la preuve réelle que les Sud-Africains noirs et blancs pouvaient partager des objectifs politiques et travailler ensemble pour les atteindre. Au début des années 1930, les premiers communistes blancs ont été condamnés et ont purgé des peines de prison pour sédition, c'est-à-dire pour avoir tenté de mobiliser des partisans noirs. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les communistes peuvent s'attribuer une part considérable du mérite de la mesure dans laquelle la politique du pays est non raciale.

Deuxièmement, l'Afrique du Sud moderne possède l'un des mouvements ouvriers les plus puissants du monde en développement, un mouvement qui façonne toujours la politique gouvernementale. Sa gestation historique est une histoire compliquée. Les communistes n'étaient pas les seuls pionniers du travail. Mais dans les années 30 et 40, des personnes comme Ray Alexander , un immigrant lituanien récemment débarqué , ont réuni des syndicats industriels qui constitueraient des fondations durables pour ce qui allait suivre. Certains des syndicats les plus puissants d'aujourd'hui peuvent retracer leur généalogie à ses efforts. Les communistes des années 1940, comme Raymond Mhlaba, employé de nettoyage à sec à Port Elizabeth, ont élaboré une stratégie d'alliances en commençant par des manifestations communautaires pour soutenir les mouvements de grève. Cette coalition entre les dirigeants syndicaux et les militants communautaires persistera au cours des cinq décennies suivantes, contribuant à permettre la libération nationale en 1994 . En fait, au niveau local, les syndicalistes étaient souvent des chefs de communauté dans les années 40, en plus d'appartenir au parti communiste.

Dans les lieux où ils étaient les plus fréquentés, à New Brighton à l'extérieur de Port Elizabeth dans l'Eastern Cape, par exemple, ou dans les townships - des quartiers résidentiels exclusivement noirs - dispersés le long de l'East Rand, ou dans la Langa du Cap, ces dirigeants et leur militant communiste dans les années 1950 après l' interdiction du parti a continué à s'organiser et à se mobiliser. Ce n'est pas un hasard si l'ANC avait la présence la plus enracinée et la plus systématique dans les années 1950 dans les localités où les communistes étaient le mieux organisés dans les années 1940. Bref, la « Décennie de la défiance » , la dizaine d'années d'action de masse contre l'apartheid dans les années 1950, a été incubée dans les réseaux de partis. Il existe de nombreuses autres façons dont le parti a marqué son empreinte historique.

Si la lutte armée de l'ANC contre le régime minoritaire de l'apartheid a été décisive, et qu'elle a certainement été importante pour inspirer d'autres types d'action politique au cours des années 1980, alors les communistes ont fourni la plupart des membres clés de son état-major ainsi que de nombreux commandants d'unités sur le terrain. Puis, à partir des années 1920, grâce à ses écoles du soir et autres centres de formation, le parti a formé les échelons successifs de la direction politique sud-africaine. Que l'ANC utilise encore aujourd'hui dans ses discours internes le jargon et la phraséologie employés par les commissaires du parti dans les camps d'entraînement angolais il y a 40 ans, témoigne de leur efficacité durable en tant qu'éducateurs.

En effet, le concept de « démocratie nationale » que l'ANC utilise pour décrire le type d'ordre social qu'il essaie de construire, dérive lui-même d'une notion communiste d'une étape de transition entre le capitalisme et le socialisme développée en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Un dernier exemple du rôle de pionnier du parti dans l'évolution des normes politiques : plus tôt que tout autre mouvement politique sud-africain, le Parti communiste a amené des femmes à la direction. Parmi les pionnières dont le Parti devrait se souvenir le jour de son anniversaire figurent des femmes clés : Rebecca Bunting , Josie Mpama , Molly Wolton , Dora Tamana , Betty du Toit et Ruth First .

PARTI COMMUNISTE AUJOURD'HUI

Le Parti communiste est dans une alliance gouvernementale tripartite avec l'ANC et le Congrès des syndicats sudafricains , la fédération du travail. Les communistes ont occupé des postes importants dans les gouvernements de l'ANC pendant près de 30 ans. Par exemple, dans le premier cabinet de Cyril Ramaphosa, les communistes ont été nommés à un certain nombre de portefeuilles ministériels, dont celui du Commerce et de l'Industrie et de l' Enseignement supérieur . D'anciens communistes ont occupé d'autres postes clés, dont la présidence elle-même ainsi que le ministère des Finances . Les chefs de parti peuvent compter leurs membres par centaines de milliers. Mais façonnent-ils encore l'histoire ? Les communistes sud-africains soutiennent que leur participation au gouvernement fait une réelle différence, renforçant son engagement envers les programmes publics d'emploi, la réindustrialisation, de meilleures politiques de commerce extérieur et une aide financière accrue aux étudiants. Mais ils concèdent également qu'une grande partie de leurs efforts est anéanti par la corruption politique et l'inefficacité bureaucratique, et qu'ils n'ont pas réussi à modifier de manière significative les politiques macroéconomiques « néolibérales » du gouvernement. Ils préféreraient plus de régulation du marché et plus de soutien et de protection pour l'industrie locale. Ils n'aiment pas la mesure dans laquelle les services publics sont « sous-traités » à des entreprises privées. Ils suggèrent qu'ils jouent un rôle dans la limitation de la vénalité publique. C'est peut-être vrai bien qu'au départ, ils aient aidé à défendre le président Jacob Zuma contre ses détracteurs et contribué à sa victoire pour devenir président de l'ANC lors de sa conférence de 2007 , puis chef de l'État.

REGARDER VERS L'AVENIR

Avec un si grand nombre d'abonnés, on pourrait penser que les communistes constitueraient un groupe puissant au sein de l'ANC et dans le domaine politique plus large. Mais leur appartenance est-elle vraiment importante ? Les partisans du parti ne constituent pas un bloc électoral discipliné, ni dans les procédures de vote internes de l'ANC ni dans les scrutins nationaux ou municipaux. Ce n'est pas non plus une adhésion solidaire de sa participation à la fabrication au sens marxiste classique. Le groupe social le plus important au sein duquel le parti recrute est celui des jeunes chômeurs, un groupe qui ne cesse de croître. L' objectif stratégique actuel du parti est de « renforcer les capacités pour le socialisme ». Cela comprend la promotion de l'industrie locale et le renforcement de la fourniture de services publics. En suivant cette voie, il est juste de dire que ses défis actuels sont aussi redoutables que tout ce qu'il a affronté dans le passé. Les marchés mondiaux rendent très difficile la reconstruction d'industries en déclin n'importe où, mais particulièrement dans un pays où les travailleurs ont des droits et, par conséquent, sont relativement bien payés. L'industrialisation précédente de l'Afrique du Sud s'est produite sous un régime de travail forcé. Ensuite, sans doute, la trajectoire de développement de l'Afrique du Sud - son histoire - était du côté du parti, créant une main-d'œuvre industrielle de plus en plus qualifiée. Mais l'emploi industriel a stagné ou diminué. Dans de telles conditions, la construction d'une base politique unifiée est tellement plus difficile. Dans les conditions modernes, l'espérance et la foi doivent remplacer les vieilles certitudes.

Professeur émérite d'études sur la paix et les conflits, université de limerick (theconversation.com)