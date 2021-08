Sénégal: Hausse des cas graves de Covid-19 - Les références tardives, au banc des accusés

La courbe épidémiologique du Sénégal est en train de fléchir avec les cas enregistrés par jour au Sénégal. Durant cette semaine, la courbe a chuté passant de plus de 30% à -25%. Seulement les cas graves continuent de grimper et deviennent inquiétants. Un paradoxe qui peut s'expliquer selon Moussa Sam Daff de l'hôpital Dalal Diam et d'autres professionnels de santé par les retards pendant les évacuations.

La troisième vague de coronavirus que vit le Sénégal demeure préoccupante. Les cas de Covid19 s'accentuent et la contamination continue de faire des décès dépassant de la vingtaine. Aujourd'hui, même si la courbe a commencé à descendre jusqu'à 20%, le taux de décès stagne ou devient très important avec 29 victimes avant-hier. Il reste ainsi inquiétant plus que les autres jours. Selon le professeur Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann : « le taux de létalité n'a pas varié par rapport à la deuxième vague même si les décès demeurent plus importants qu'avant ».

Toutefois, les acteurs de la santé font remarquer que la demande des tests de diagnostic Covid est plus importante que la deuxième à cause du variant Delta dont la contamination estrapide et touche beaucoup de personnes à la fois. Pour rappel, le taux de létalité du Sénégal se situe présentement à 2, 7%. Pour un autre spécialiste, directeur d'hôpital et d'un centre de traitement épidémiologie, Moussa Sam Daff, de Dalal Diam, le fort taux de décès s'explique par un retard des patients à se rendre dans les structures de soins. Une affirmation confirmée par le professeur Moussa Seydi « cette troisième vague a la particularité de toucher les jeunes mais à la seule différence des adultes de plus de 60 ans, ils s'en sortent bien même s'ils font des cas graves. Pour le vaincre, il faut qu'ils se rendent à l'hôpital dès qu'ils commencent à éprouver des signes de détresse même avant la sortie des résultats de tests Covid », a renseigné le professeur Seydi.

Pour Moussa Daff, directeur de l'hôpital Dalal Diam, centre hospitalier de niveau 3 : « les décès touchent les jeunes mais dans la plupart des cas, ce sont ceux qui vivent avec des comorbidités comme le diabète, l'hypertension entre autres. Il y a aussi des jeunes qui ne se sont pas vaccinés ou encore certains qui arrivent tardivement à l'hôpital. La majorité des malades qui nous parviennent tardivement décèdent 24h après leur arrivée à l'hôpital au moment où leurs poumons sont gravement atteints ». Et de poursuivre : « l'appel que nous lançons à la jeunesse, à tout Sénégalais, est d'aller se faire vacciner. Sinon de se rapprocher des structures hospitalières lorsque les premiers signes annonciateurs du coronavirus se présentent ou encore si on est en détresse respiratoire ».