Sénégal: Sédhiou / Des contre-performances au 1er tour du baccalaureat général - L'impact de Covid-19 sur le système éducatif incriminé

Les résultats des grands centres d'examen témoins de la région de Sédhiou ne sont pas du tout fameux. Même si beaucoup parviennent à franchir la barre du second tour, des contreperformances pourraient subsister. Des analyses font état de l'impact de la prévalence du covid-19 sur les enseignements/apprentissages avec notamment des mailles ouvertes aux élèves admis en classe supérieure sans la moyenne requise. Toutefois, des mentions dont une TRES BIEN réalisée par l'élève Aliou Diallo à Goudomp honorent la région.

Les résultats au premier tour du baccalauréat général ne sont pas fameux dans la plupart des centres d'examen de la région de Sédhiou.

Au centre du lycée Balla Moussa Daffé, les deux élèves inscrits en série S1 sont passés d'office soit 100% de réussite. En série S2 sur les 88 ayant composé, 19 sont admis d'office soit 21,59% et 27 déclarés admissibles au second groupe. En série L2, 18 candidats sont admis d'office et 65 admissibilités sur 298 qui ont composé. Ce qui porte à 39 réussites sur les298ayant effectivement composé, soit 13,08% le taux de réussite au premier tour au centre du lycée Balla Moussa Daffé. Au centre du lycée Ibou Diallo toujours dans la commune de Sédhiou en série L' sur un effectif de 176 ayant composé, 17 sont admis d'office soit 9,65% et 40 déclarés admissibles au second groupe. Et en série L2 sur 219 qui ont composé, 13 sont admis d'office soit 5,93% et 46 envoyés à l'oral de contrôle. Le centre Ibou Diallo réalise trois mentions Assez bien en L'1 et deux en L2.

Au centre du lycée de Goudomp en série L', 146 ont composé, 39 sont admis au premier tour soit 26, 71% avec 06 mentions Assez bien et 50 déclarés admissibles au second groupe. En série L2, 271 candidats y ont composé, 21 sont admis d'office soit 7,74% avec 02 mentions Assez bien et 81 envoyés à l'oral de contrôle. En série S2, 30 candidats ont composé, 14 sont admis d'office soit 46,66% avec une mention Très bien réalisée par l'élève Aliou Diallo, une mention Bien et 03 mentions Assez bien et 10 admissibilités. Ce qui fait un total de réussite de 74 sur 447 candidats soit 16,55% pour le centre du lycée de Goudomp.

Au centre du lycée de Bounkiling, 336 ont composé, 39 sont admis d'office dont une mention Bien et 05 mentions Assez bien soit 11, 60% et 165 déclarés admissibles au deuxième tour.

Par ailleurs, le président du jury du centre Balla Moussa Daffé Dr Labaly Touré et le chef du centre du lycée Ibou Diallo Mamadou Mané analysent cette contre-performance par des perturbations occasionnées par la prévalence du covid-19 avec notamment des élèves admis en classe supérieure sans une moyenne de classe requise et donc avec des lacunes qui les ont finalement entrainé dans les précipices des réalités du baccalauréat.