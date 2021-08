Congo-Kinshasa: Transco - Début effectif des opérations de bancarisation de la paie des agents

Après une semaine de grève déclenchée par les agents de Transco pour le non-paiement de leur salaire et prime, les habitants de la Ville-Province de Kinshasa ne sont pas restés indifférents quant à ce fait et demandent aux autorités de ce secteur, de résoudre le plus vite que possible ce problème.

La promesse faite le lundi 2 août dernier par le ministre des transports, voies de communication et de désenclavement, Chérubin Okende Senga, aux agents grévistes de TRANSCO se réalise. Les agents de cette société de transport public en grève depuis plus d'une semaine ont répondu à l'appel leur lancé mardi soir par leur nouveau Directeur Général ai Chief Tshipamba Ngambamalu. Ils se sont rendus en grand nombre, abord des bus Transco dont les pneus ont été regonflés pour la circonstance, au siège de Sofibank à Gombe pour l'ouverture des comptes bancaires où seront versés leurs salaires désormais.

Sofibank est la seule institution financière qui a accepté ce contrat avec Transco après des négociations menées par le comité Tshipamba. Toutes les autres banques installées à Kinshasa ont refusé d'avoir des arrangements avec Transco dont la réputation aurait été ternie par l'ancien comité de gestion. L'équipe dirigée par Chief Tshipamba Ngambamalu est en train de reconstruire et regagner la confiance auprès des agents et des partenaires.

Pour l'opération d'ouverture des comptes, les agents ont été invités à présenter des documents exigés pour une telle opération. Plusieurs agents non porteurs de ces documents ont bénéficié d'une mesure de grâce obtenue de la banque par le DG ai TSHIPAMBA qui s'est installé à la banque durant cette journée pour suivre de près l'évolution des choses et au besoin intervenir en faveur des agents qui attendent leurs salaires depuis 8 mois. Il a exhorté les agents à la patience pendant ces opérations d'ouverture des comptes qui constituent une étape importante et nécessaire dans le paiement des arriérés des salaires et des rémunérations à venir.

Les agents trouvés sur place se sont réjoui des avancées significatives emmenées par le nouveau comité de gestion. Du chef de l'Etat Félix Tshisekedi au DG ai de TRANSCO Chief TSHIPAMBA en passant par le premier ministre Sama Lukonde et le ministre des transports Chérubin Okende, ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des autorités du pays pour leur implication dans la recherche des solutions à leurs revendications.

Ils ont promis de reprendre le travail dès ce jeudi 05 août 2021 avec une attention particulière sur les bus scolaires pour soulager les élèves et les parents qui ont beaucoup souffert de cette grève.