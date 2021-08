Congo-Kinshasa: Construction des Citées Intégrées - N'sele - le Groupe Billetera inspecte le site Ngapi, lieu d'implantation du projet

Après la signature de l'arrêté de désaffectation et d'attribution du site par le ministre d'Etat et Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, autorisant la construction sur le site Ngapi des Citées Intégrées au quartier Badara 3, dans la commune de la N'sele, le Groupe Billetera a inspecté ce mercredi 4 août 2021 ce site.

Ces architectes étaient accompagnés d'experts des Ministères de l'Urbanisme et Habitat du Ministre Pius Muabilu, Affaires Foncières du Ministre Sakombi Molendo et Aménagement du Territoire du Ministre Guy Loando. Après descente, en effet, les représentants du partenaire de construction ont exprimé leurs appréciations au sujet des caractéristiques de ce site, étendu sur 500 hectares à 33km du centre-ville, et à 10 km de l'aéroport qui donne l'avantage d'être situé à l'est de la Capitale, devenue une zone économique spéciale.

L'étape suivante sera consacrée à la signature de l'arrêté portant approbation du plan particulier d'aménagement PPA accompagné du règlement d'urbanisme. Le Ministère des Affaires foncières interviendra pour la signature de l'arrêté de création des parcelles.