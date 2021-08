Congo-Kinshasa: 100 jours du gouvernement Sama Lukonde/Germain Kambinga - « ce n'est pas possible d'évaluer un gouvernement dans un pays comme le nôtre en trois mois »

Cela fait 100 jours depuis que le gouvernement Sama Lukonde a été investi. 100 jours qui devraient normalement donner l'image d'un gouvernement qui s'est fait appeler des "Warriors".

Jean Michel Sama Lukonde a devant d'éminents journalistes, défendu son bilan en montrant les actions réalisées mais aussi en rassurant la bonne poursuite pour les jours qui viennent. Si pour lui, le bilan de son gouvernement est positif, d'autres bouches par contre estiment qu'il lui faut plus de temps pour juger les actions de cette équipe. C'est le cas de Germain Kambinga, ancien Ministre et président du parti politique "Le Centre" qui n'a pas voulu juger le gouvernement Sama Lukonde et a souhaité attendre dans les jours qui viennent.

«La question sur le bilan du 100 jours du gouvernement est une question qui ressemble à un confort esthétique de l'intelligentsia congolais. Je ne sais pas si objectivement dans un pays sous développé comme la République Démocratique du Congo, un pays sous développé de 2.345.000 Km², avec un espace territorial en permanente menace, des institutions en structuration, si nous pouvons objectivement faire un bilan en 3 mois, je pense que non», a fait savoir l'ancien ministre de l'industrie.

Il a fait savoir qu'il n'est pas possible de faire un bilan des actions gouvernementales crédibles dans un pays comme la RDC en trois mois. Il a fait savoir que ce qu'il faut faire, c'est plutôt une bonne communication sur ce qu'il fait. « Il n'y a aucune action structurante ou structurée qui peut faire objet d'un bilan en trois mois. La seule chose qu'un gouvernement peut faire en trois mois, c'est peut-être continuer les actions du précédent gouvernement, des actions qui sont arrivées à maturité ou celles qui étaient dans une phase de mise en œuvre », a-t-il souligné, en ajoutant que les trois mois du gouvernement Sama ne peuvent pas servir de base pour juger objectivement ce qui est de leur capacité ou pas.

«Ce qu'il faut regarder, c'est projeter sur les deux années qui restent avant les élections et s'interroger sur la volonté du gouvernement de mettre à contribution le temps qui lui aura dévolu pour poser des actions concrètes et visibles qui permettront au débat électoral d'être un débat non hors durée mais, un débat projet contre projet mais surtout, actions réalisées contre-propositions alternatives.

C'est cela l'intérêt que pourrait avoir la réflexion sur les actions gouvernementales. Mais de notre point de vue, en trois mois, c'est un confort intellectuel qu'on ne peut pas se permettre de considérer qu'avec grande éloquence que nous pouvons commenter sur ce qui peut être fait en trois mois par un gouvernement», a soutenu Germain Kambinga.

Pour justifier sa réponse, le numéro 1 du Regroupement politique Le Centre a rappelé que même le séminaire gouvernemental qui est supposé être l'élément de structuration stratégique, une assise qui doit permettre au gouvernement de prendre son élan n'a été organisé qu'il y a moins d'une dizaine de jours. Alors, a-t-il poursuivi en se posant la question de savoir si même les cabinets ministériels sont déjà établis.

« L'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement a-t-elle déjà été promulguée ? Donc, des vrais questionnements qui nous ramènent à la conviction que trois mois, c'est un débat intellectuel mais en pratique et en réalité, ce n'est pas possible d'évaluer un gouvernement dans un pays comme le nôtre en trois mois. Ils ont quelques années devant eux et je pense qu'à mon humble avis, le minimum ce serait de voir le niveau de mise en œuvre de leur vision ou programme, au bout d'une année », a-t-il chuté.

Il faut souligner que pour sa part, le Premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde a organisé une messe d'action de grâce dans le jardin de la Primature le 03 août, à l'occasion de 100 jours de son gouvernement. Laquelle messe a réuni tous les membres du gouvernement et même le Chef de l'Etat, y a pris part.