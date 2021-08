Ile Maurice: Logement social - Taux d'intérêts et prime d'assurance «exorbitants» réclamés aux acquéreurs des maisons de la NHDC

Après les frais notariaux exagérés, la National Housing Development Company réclame 6,5 % d'intérêt et des frais d'assurance de Rs 30 000, en cas de décès.

En effet, dans son allocution sur le Finance Bill le 27 juillet, Osman Mahomed, ancien directeur général de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC), a parlé des frais de notaires exorbitants. «The notaries are charging a beneficiary not on the subsidised cost of the housing, but on the full cost of the housing unit.» Le député travailliste avait aussi abordé le problème de taux d'intérêt élevé imposé par la NHDC : «I fail to understand how this Government is protecting borrowers wanting to buy a social housing unit, when the NHDC is currently charging beneficiaries interest rate at 6.5 % per annum [... ] when the repo rate is 1.85%.»

On attendait la réponse du ministre du Logement et de l'aménagement du territoire, Steven Obeegadoo, mardi au Parlement. En vain. Il est vrai que ces interrogations sont embarrassantes pour un ministre qui dit vouloir aider les nécessiteux. Contacté, Osman Mahomed nous dit que cela aurait été pourtant une occasion pour le ministre d'expliquer à la population comment il propose non seulement de construire 12 000 logements sociaux, mais surtout comment les rendre accessibles aux éventuels bénéficiaires, «vu les coûts exorbitants qui prévalent dans le processus au niveau de la NHDC et d'autres étapes et vu aussi le coût de construction qui a doublé depuis le début de la pandémie».

Quel sera le prix de vente éventuel d'une maison construite par la New Social Life Development Ltd (NSLD) et mise en vente par la NHDC ? se demande le député. Combien de subsides le gouvernement devra-t-il accorder ? «Je m'attendais à ce que le ministre apporte des éclaircissements sur ces points hautement financiers lors de son intervention sur le Finance Bill, mais tel n'a pas été le cas», regrette Osman Mahomed, qui note que même Joe Lesjongard et Bobby Hurreeram lui ont répliqué point par point.

Chandra Purmessur, de la NHDC, ne nous a pas répondu, notamment concernant les contrats d'assurance coûtant Rs 30 000 imposées aux acquéreurs.